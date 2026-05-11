الوحدة يدرك التعادل أمام خورفكان في «أدنوك للمحترفين»



فيصل النقبي (خورفكان)

انتهى لقاء خورفكان مع ضيفه الوحدة بالتعادل 1-1 على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد خورفكان عند النقطة الـ 27 في المركز الثامن، فيما حافظ الوحدة على المركز الخامس ليصل إلى 40 نقطة.

ونجح أصحاب الأرض في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله نجوسيان كواديو في الدقيقة الـ 27.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب السعادة العودة للمباراة عبر سلسلة من التغييرات الهجومية من قبل المدرب حسن العبدولي، ونجح البديل محمد رسول في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من وقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.