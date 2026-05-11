الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات

شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات
11 مايو 2026 23:49


دبي (وام)
كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، الفائزين بسباق «الروح الإيجابية للدراجات الهوائية» في نسخته الرابعة، والذي نظمته لجنة تأمين الفعاليات ومبادرة مجلس الروح الإيجابية، ونادي ضباط شرطة دبي في حلبة دبي أوتودروم، ووصلت قيمة جوائزه إلى 90 ألف درهم.
وتوجت شرطة دبي الفائزين من جميع الفئات العمرية المشاركة في السباق الهادف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي، ونشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، خاصة فئة الأطفال والناشئين.
شهد السباق مُشاركة فاعلة من جميع الفئات المخصصة للرجال والنساء والأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق فيما أقيم السباق بنظام «الكريتيريوم» وهو نظام «سباق دراجات هوائية سريع ومكثف يُقام على حلبة مغلقة»، بمسافة إجمالية 10 كم، ويشمل عدة فئات عمرية وتنافسية.
وفي هذا السياق، نظم مجلس الروح الإيجابية، فعاليات مُصاحبة تضمنت محاضرات توعوية للمشاركين في المجالات المرورية والأمنية، إلى جانب مشاركة الدوريات السياحية الفارهة، وتنظيم عروض للكلاب البوليسية، فضلاً عن عروض موسيقية قدمتها شرطة دبي الموسيقية وأسعدت الحضور.

أخبار ذات صلة
بينوا يهدي «الإمارات للدراجات» لقب سباق «جراند بري دو»
%99.05 ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في مؤشرات «شرطة الراشدية»
شرطة دبي
القيادة العامة لشرطة دبي
الدراجات الهوائية
سباق الدراجات
سباق الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات
الرياضة
شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات
اليوم 23:49
الذكاء الاصطناعي مساعد واعد في أقسام الطوارئ
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي مساعد واعد في أقسام الطوارئ
اليوم 23:44
جانب من الورشة
علوم الدار
«دبي للصحافة» يستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي وأثره في تعزيز الإبداع الإعلامي
اليوم 23:24
عبد الرحمن أبو زهرة
الترفيه
وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©