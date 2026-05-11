شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات



دبي (وام)

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، الفائزين بسباق «الروح الإيجابية للدراجات الهوائية» في نسخته الرابعة، والذي نظمته لجنة تأمين الفعاليات ومبادرة مجلس الروح الإيجابية، ونادي ضباط شرطة دبي في حلبة دبي أوتودروم، ووصلت قيمة جوائزه إلى 90 ألف درهم.

وتوجت شرطة دبي الفائزين من جميع الفئات العمرية المشاركة في السباق الهادف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي، ونشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، خاصة فئة الأطفال والناشئين.

شهد السباق مُشاركة فاعلة من جميع الفئات المخصصة للرجال والنساء والأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق فيما أقيم السباق بنظام «الكريتيريوم» وهو نظام «سباق دراجات هوائية سريع ومكثف يُقام على حلبة مغلقة»، بمسافة إجمالية 10 كم، ويشمل عدة فئات عمرية وتنافسية.

وفي هذا السياق، نظم مجلس الروح الإيجابية، فعاليات مُصاحبة تضمنت محاضرات توعوية للمشاركين في المجالات المرورية والأمنية، إلى جانب مشاركة الدوريات السياحية الفارهة، وتنظيم عروض للكلاب البوليسية، فضلاً عن عروض موسيقية قدمتها شرطة دبي الموسيقية وأسعدت الحضور.