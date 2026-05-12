يواجهان ألافيس وأوفييدو.. برشلونة في رحلة احتفالية والريال إلى المهمة التعويضية

مدريد (د ب أ)

بعد تتويجه رسمياً بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/ 2026، يواصل برشلونة مشواره المحلي عندما يحلّ ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس المهدد بالهبوط مساء غد الأربعاء، في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحسم فريق المدرب هانسي فليك اللقب عقب الفوز على ريال مدريد بهدفين في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، بينما يدخل ألافيس المباراة وهو يحتل المركز الثامن عشر في جدول الليجا.

وخسر ألافيس مباراتين فقط من آخر ثماني مواجهات بالدوري، لكنه حقق انتصارين فقط خلال تلك الفترة، ليبقى في صراع البقاء قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

وتعادل ألافيس 1/1 مع إلتشي في الجولة الماضية، ويبتعد بفارق نقطتين خلف جيرونا صاحب المركز السابع عشر.

وسيواجه ألافيس كلاً من ريال أوفييدو ورايو فايكانو في آخر مباراتين له بالدوري، وتحقيق الفوز فيهما يبدو ممكناً، لكن الخسارة أمام برشلونة ستجعله في موقف بالغ الصعوبة.

وحصد ألافيس 24 نقطة من 17 مباراة على أرضه هذا الموسم، بينما يملك برشلونة أفضل سجلٍّ خارج ملعبه بحصد 37 نقطة من 17 مواجهة.

وكان برشلونة فاز على ألافيس 3/ 1 في مباراة الدور الأول، كما يملك سلسلة من ستة انتصارات متتالية أمام الفريق الباسكي، بينها الفوز 3/ صفر في اللقاء الذي جمعهما الموسم الماضي على نفس الملعب.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حسم لقب الليجا بالفوز على ريال مدريد، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي قبل ثلاث جولات من النهاية.

وحقق برشلونة الفوز في آخر 11 مباراة له بالدوري الإسباني، كما انتصر في آخر ست مباريات بجميع البطولات، رغم أن الخروج من دور الثمانية بدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد لا يزال عالقاً بالأذهان.

وبدأ برشلونة بالفعل التخطيط للموسم المقبل، مع الحاجة لتدعيمات دفاعية من أجل المنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا، لكنه يسعى أولاً لإنهاء الموسم الحالي بثلاثة انتصارات أخرى أمام ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا.

ويتفوق برشلونة بشكل واضح في المواجهات المباشرة، بعدما حقق الفوز في 36 مباراة من أصل 50 مواجهة سابقة بين الفريقين، مقابل سبع هزائم فقط.

وفي الدوري، التقى الفريقان 39 مرة، فاز برشلونة في 27 منها، بينما يعود آخر انتصار لألافيس على أرضه أمام برشلونة إلى ديسمبر 2001، ما يعكس صعوبة المهمة المنتظرة لأصحاب الأرض.

وسيفتقد ألافيس مجدداً خدمات لوكاس بويي بسبب الإصابة العضلية، وفاكوندو جارسيز للإيقاف، فيما يخضع توني مارتينيز وخوان جوريدي لفحوص طبية بعد خروجهما مصابين أمام إلتشي.

وسجّل مارتينيز سبعة أهداف في آخر سبع مباريات له بالليجا، ويأمل ألافيس في جاهزيته للحاق بمواجهة البطل.

كما أصبح كارليس ألينا متاحاً بعد انتهاء الإيقاف، ومن المنتظر أن يواجه فريقه السابق، بينما قد يظهر لاعب برشلونة السابق الآخر دينيس سواريز في التشكيل الأساسي.

أما برشلونة، فسيواصل افتقاد لامين يامال بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يغيب رافينيا بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام ريال مدريد، رغم تعافيه مؤخراً من إصابة عضلية.

وعاد أندرياس كريستنسن إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة قوية في الركبة، وهناك آمال بمشاركته قبل نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يجري المدير الفني الألماني هانسي فليك عدة تغييرات على التشكيلة التي خاضت الكلاسيكو، مع احتمالية مشاركة جول كوندي وأليخاندرو بالدي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل سبعة أهداف في آخر خمس مباريات أمام ألافيس.

وفي مباراة أخرى تقام بعد غد الخميس، يتطلع فريق ريال أوفييدو لاستغلال تذبذب نتائج ريال مدريد من أجل الفوز عليه لتوديع الدوري الإسباني بشكل جيد وذلك بعد تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

ويتواجد فريق ريال أوفييدو في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد29 نقطة بفارق عشر نقاط خلف جيرونا، صاحب آخر مركز بالمنطقة الدافئة.

ولكن لن تكون مهمة أوفييدو سهلة في أن يترك انطباعاً جيداً قبل الرحيل، خاصة أن ريال مدريد سيدخل هذا اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد من أجل مصالحة جماهيره، بعد أن خسر الفريق أمام برشلونة، الذي توج بلقب الدوري عقب الفوز في مباراة الكلاسيكو.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.