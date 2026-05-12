الهداف التاريخي لدوري السلة الأميركي يدرس الاعتزال!

لوس أنجلوس (أ ب)

لم يحسم ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز قراره النهائي بشأن إمكانية الاعتزال، بعد انتهاء موسم فريقه بالخسارة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والتي سجل خلالها النجم المخضرم 24 نقطة.

واصل الهداف التاريخي لدوري السلة الأميركي عادته خلال صيف الأعوام الأخيرة، بتجنب الحديث عن مستقبله مباشرة، وذلك بعد خسارة ليكرز في الأدوار الإقصائية.

ولم يستبعد جيمس "41 عاماً" الاعتزال أو العودة إلى فريقه، كما يلمح للانتقال إلى ناد آخر، بينما يدرس إمكانية خوض موسمه رقم 24 في دوري السلة الأميركي للمحترفين.

وقال جيمس "لا أعرف ما سيحدث لي في المستقبل، ولدي حالياً متسع من الوقت مثلما فعلت في الموسم الماضي أمام مينيسوتا، سأفكر في الأمر، وأتشاور مع عائلتي بشأنه، وبعدها سأعلن قراري في الوقت المناسب".

وانتهى الموسم الثالث والعشرون القياسي للنجم المخضرم بخسارة قاسية بنتيجة 110 / 115، ليخسر ليكرز للمرة الرابعة على التوالي أمام حامل لقب الدوري الأميركي.

واصل ليبرون جيمس "الموسم الجاري كان عامراً بالتقلبات، وفريقنا تأثر بكثرة الإصابات، لكن هويتنا كانت واضحة وقوية".

ويملك ليبرون جيمس دوافع عديدة لمواصلة مسيرته في لوس أنجلوس، مثل قضاء الموسمين الماضيين في اللعب بجواره ابنه الأكبر، بروني جيمس، الذي يبقى احتياطياً في فريق ليكرز، ولكنهما لعب سوياً لدقائق في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، ليحقق ليبرون أحد أحلامه.

كما تحب عائلة ليبرون جيمس أجواء المعيشة في جنوب كاليفورنيا،ورغم أن نجليه غادرا منزل الأسرة، لكن النجم المخضرم أبدى رغبة في متابعة مسيرة ابنته زوري البالغة من العمر 11 عاماً، وهي لاعبة كرة طائرة متميزة.

كما أن الأداء المميز الذي قدمه ليكرز في نهاية الموسم يشير إلى إمكانية أن يكون من بين أفضل الفرق في حال عودة لوكا دونتشيتش وجيمس وريفز بكامل لياقتهم البدنية، ومن المتوقع أن يوقع الأخير عقداً كبيراً للبقاء مع ليكرز هذا الصيف.