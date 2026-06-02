أسطورة ليفربول دالجليش يكشف عن إصابته بالسرطان



ليفربول (رويترز)

قال كيني دالجليش أسطورة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​اليوم الثلاثاء إنه يخضع للعلاج من السرطان، وأعلن دالجليش، الذي توج بأكثر من 30 لقباً ⁠مع ليفربول كلاعب ومدرب، عن تشخيص حالته على ​مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الاسكتلندي (75 عاماً) ​على ‌إنستجرام «كما أشار منشوري غير المقصود ⁠على ​وسائل التواصل الاجتماعي، فإنني أخضع حالياً للعلاج من السرطان. بغض النظر عن سوء استخدامي للهاتف المحمول (والذي أعلن عن غير قصد ‌هذا الخبر) يسير برنامج العلاج بشكل ‌جيد».

وتابع: «كان من المفترض أن يظل هذا الأمر سرياً لأن هذا هو ما ​ينبغي أن يكون عليه الحال، لكن مهاراتي التقنية ضعيفة بعض الشيء، إذ أجبرتني عن طريق الخطأ للكشف عن الأمر، من الواضح أنني لم أكن أنوي إعلان ‌هذا الأمر للجمهور، لذا ​سأكون ممتناً إذا تم احترام خصوصية عائلتي وخصوصيتي».

وسجل دالجليش 172 هدفاً لصالح ليفربول خلال 13 موسماً كلاعب ​في الفريق، وتوج ‌بستة ⁠ألقاب في ‌الدوري وثلاثة كؤوس ‌أوروبية خلال سنوات مجد النادي الذي يتخذ من مرسيسايد مقراً ⁠له.

كما درب ليفربول وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب ​في الدوري ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي في الثمانينيات.

وكشف كيفن كيجان، مهاجم ليفربول السابق صاحب الإنجازات الكبيرة مع الفريق، أمس الاثنين أنه مصاب أيضاً بسرطان ​في المرحلة الرابعة.