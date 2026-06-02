أسطورة ليفربول دالجليش يكشف عن إصابته بالسرطان

ليفربول (رويترز)
قال كيني دالجليش أسطورة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه يخضع للعلاج من السرطان، وأعلن دالجليش، الذي توج بأكثر من 30 لقباً مع ليفربول كلاعب ومدرب، عن تشخيص حالته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الاسكتلندي (75 عاماً) على إنستجرام «كما أشار منشوري غير المقصود على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنني أخضع حالياً للعلاج من السرطان. بغض النظر عن سوء استخدامي للهاتف المحمول (والذي أعلن عن غير قصد هذا الخبر) يسير برنامج العلاج بشكل جيد».
وتابع: «كان من المفترض أن يظل هذا الأمر سرياً لأن هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال، لكن مهاراتي التقنية ضعيفة بعض الشيء، إذ أجبرتني عن طريق الخطأ للكشف عن الأمر، من الواضح أنني لم أكن أنوي إعلان هذا الأمر للجمهور، لذا سأكون ممتناً إذا تم احترام خصوصية عائلتي وخصوصيتي».
وسجل دالجليش 172 هدفاً لصالح ليفربول خلال 13 موسماً كلاعب في الفريق، وتوج بستة ألقاب في الدوري وثلاثة كؤوس أوروبية خلال سنوات مجد النادي الذي يتخذ من مرسيسايد مقراً له.
كما درب ليفربول وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب في الدوري ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي في الثمانينيات.
وكشف كيفن كيجان، مهاجم ليفربول السابق صاحب الإنجازات الكبيرة مع الفريق، أمس الاثنين أنه مصاب أيضاً بسرطان في المرحلة الرابعة.