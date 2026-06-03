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الرياضة

فيروس إيبولا يلغي مباراة ودية في إسبانيا!

فيروس إيبولا يلغي مباراة ودية في إسبانيا!
3 يونيو 2026 08:17

مدريد (أ ف ب)
أصدر رئيس بلدية لا لينيا دي لا كونسيبسيون، جنوب إسبانيا، قراراً بمنع مباراة ودية كانت مقررة في التاسع من يونيو بين منتخبي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو.
وقال خوان فرانكو، في تسجيل صوتي نشره مكتبه "لقد وقّعتُ للتوّ مرسوماً يمنع إقامة المباراة المقررة في التاسع من يونيو على الملعب البلدي بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي".
وبرر رئيس بلدية لا لينيا، وهي بلدة أندلسية يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة بالقرب من جبل طارق، قراره بأنه "إجراء احترازي صحي"، بناء على توصيات إدارة الصحة في الحكومة الإقليمية.
ويستند القرار أيضاً إلى "تقرير صادر عن رئيس قسم الصحة في بلدية لا لينيا، والذي ينصح بشدة بعدم إقامة المباراة نظراً للمخاطر الصحية المحتملة".
وتُعدّ مواجهة تشيلي ثاني مباراة ودية يخطط منتخب الكونغو الديمقراطية لخوضها في أوروبا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (11 يونيو إلى 19 يوليو).
ومن المقرر أن يلعب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يُعاني من تفشي وباء إيبولا، مع نظيره الدنماركي الأربعاء في مدينة لييج البلجيكية.
وفي كأس العالم، سيلعب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.
وأفاد مسؤول في المنتخب الكونغولي في 21 مايو الماضي أن المنتخب ألغى معسكره التدريبي لكأس العالم في كينشاسا ونقله إلى بلجيكا.
وفي 23 مايو، أعلن البيت الأبيض أن على المنتخب الكونغولي الديمقراطي عزل نفسه في "فقاعة" لمدة 21 يوماً، لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا إذا رغب في دخول الولايات المتحدة للمشاركة في العرس الكروي العالمي.
وأعلنت ثلاث شركات طيران مكسيكية الجمعة، فرض قيود على المسافرين القادمين من الدول الأفريقية المتضررة من فيروس إيبولا، وذلك ضمن إجراءات وقائية منسقة مع الولايات المتحدة وكندا قبل أقل من أسبوعين من انطلاق كأس العالم.

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