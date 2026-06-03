لوكلير يربط مستقبله بفيراري

لندن (رويترز)
أكد فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات اليوم، أن السائق شارل لوكلير جدّد التزامه مع الفريق، عبر تمديد عقده، وذلك قبل انطلاق جائزة موناكو الكبرى.
ويقود السائق القادم من موناكو، البالغ من العمر 28 عاماً، سيارة الفريق منذ عام 2019، وفاز بثمانية سباقات.
وقال لوكلير في بيان صادر عن فيراري: «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بمواصلة هذه الرحلة مع سكوديريا فيراري، فقد كان دائماً أكثر من مجرد فريق بالنسبة لي». ويحتل لوكلير حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين لعام 2026، خلف ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيلي وجورج راسل.
كما يُعد ثاني أكثر سائقي فيراري مشاركة في سباقات فورمولا- 1، ويحتلّ أيضاً المركز الثاني من حيث عدد مرات الانطلاق من المركز الأول، خلف الأسطورة مايكل شوماخر. ولم يكشف فيراري عن مدة العقد الجديد، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيمتد «لمواسم مقبلة». من جانبه، قال رئيس الفريق فريد فاسور: «شارل جزء من عائلة فيراري منذ سنوات طويلة، وتجديد عقده يُعد خطوة طبيعية بالنسبة لنا». وأضاف: «خلال هذه الفترة، رأيناه ينضج ليصبح ليس فقط أحد أقوى السائقين في فورمولا- 1، بل أيضاً شخصية منسجمة تماماً مع الفريق وقيم فيراري». وتابع: «ندرك مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة له، ونحن سعداء بمواصلة العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة».