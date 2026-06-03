لوكلير يربط مستقبله بفيراري

لندن (رويترز)

أكد فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات ​فورمولا- 1 للسيارات اليوم، أن السائق شارل لوكلير جدّد التزامه مع الفريق، عبر تمديد عقده، وذلك ⁠قبل انطلاق جائزة موناكو الكبرى.

ويقود السائق القادم ​من موناكو، البالغ من العمر ​28 عاماً، سيارة الفريق منذ عام ⁠2019، ​وفاز بثمانية سباقات.

وقال لوكلير في بيان صادر عن فيراري: «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بمواصلة هذه الرحلة مع ‌سكوديريا فيراري، فقد كان دائماً أكثر ‌من مجرد فريق بالنسبة لي». ويحتل لوكلير حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين ​لعام 2026، خلف ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيلي وجورج راسل.

كما يُعد ثاني أكثر سائقي فيراري مشاركة في سباقات فورمولا- 1، ويحتلّ أيضاً المركز الثاني من حيث ‌عدد مرات الانطلاق ​من المركز الأول، خلف الأسطورة مايكل شوماخر. ولم يكشف فيراري عن مدة العقد الجديد، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيمتد «لمواسم مقبلة». من ​جانبه، قال ‌رئيس ⁠الفريق ‌فريد فاسور: «شارل جزء من ‌عائلة فيراري منذ سنوات طويلة، وتجديد عقده يُعد خطوة طبيعية ⁠بالنسبة لنا». وأضاف: «خلال هذه الفترة، رأيناه ينضج ​ليصبح ليس فقط أحد أقوى السائقين في فورمولا- 1، بل أيضاً شخصية منسجمة تماماً مع الفريق وقيم فيراري». وتابع: «ندرك مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة له، ونحن ​سعداء بمواصلة العمل معاً لتحقيق أهدافنا ​المشتركة».