الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوكلير يربط مستقبله بفيراري

لوكلير يربط مستقبله بفيراري
3 يونيو 2026 12:14

لندن (رويترز)
أكد فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات ​فورمولا- 1 للسيارات اليوم، أن السائق شارل لوكلير جدّد التزامه مع الفريق، عبر تمديد عقده، وذلك ⁠قبل انطلاق جائزة موناكو الكبرى.
ويقود السائق القادم ​من موناكو، البالغ من العمر ​28 عاماً، سيارة الفريق منذ عام ⁠2019، ​وفاز بثمانية سباقات.
وقال لوكلير في بيان صادر عن فيراري: «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بمواصلة هذه الرحلة مع ‌سكوديريا فيراري، فقد كان دائماً أكثر ‌من مجرد فريق بالنسبة لي». ويحتل لوكلير حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين ​لعام 2026، خلف ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيلي وجورج راسل.
كما يُعد ثاني أكثر سائقي فيراري مشاركة في سباقات فورمولا- 1، ويحتلّ أيضاً المركز الثاني من حيث ‌عدد مرات الانطلاق ​من المركز الأول، خلف الأسطورة مايكل شوماخر. ولم يكشف فيراري عن مدة العقد الجديد، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيمتد «لمواسم مقبلة». من ​جانبه، قال ‌رئيس ⁠الفريق ‌فريد فاسور: «شارل جزء من ‌عائلة فيراري منذ سنوات طويلة، وتجديد عقده يُعد خطوة طبيعية ⁠بالنسبة لنا». وأضاف: «خلال هذه الفترة، رأيناه ينضج ​ليصبح ليس فقط أحد أقوى السائقين في فورمولا- 1، بل أيضاً شخصية منسجمة تماماً مع الفريق وقيم فيراري». وتابع: «ندرك مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة له، ونحن ​سعداء بمواصلة العمل معاً لتحقيق أهدافنا ​المشتركة».

شارل لوكلير
فيراري
بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1
آخر الأخبار
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين
الأخبار العالمية
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين
اليوم 15:00
تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف كلباء استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف كلباء استعداداً للموسم الجديد
اليوم 15:00
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة حالته الصحية حرجة
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة حالته الصحية حرجة
اليوم 14:47
الشارقة ترفع علم الإمارات في قلب وارسو وتضع بولندا في حوار حي مع الثقافة الإماراتية والعربية
علوم الدار
الشارقة ترفع علم الإمارات في قلب وارسو وتضع بولندا في حوار حي مع الثقافة الإماراتية والعربية
اليوم 14:42
«الملك الشرقاوي».. تراجع فني وترتيب متأخر في موسم للنسيان
الرياضة
«الملك الشرقاوي».. تراجع فني وترتيب متأخر في موسم للنسيان
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©