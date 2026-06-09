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الرياضة

اتحاد الكرة يعتمد مشاركة النصر وعجمان في «أبطال الخليج» للأندية

اتحاد الكرة يعتمد مشاركة النصر وعجمان في «أبطال الخليج» للأندية
9 يونيو 2026 21:37

دبي (الاتحاد)
اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة ناديي النصر وعجمان، في منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، بعد اعتماد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم آلية توزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم ذاته.
وحدد اتحاد كأس الخليج العربي يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة، التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد أن كانت 8 أندية في النسختين السابقتين.

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