اتحاد الكرة يعتمد مشاركة النصر وعجمان في «أبطال الخليج» للأندية

دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة ناديي النصر وعجمان، في منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، بعد اعتماد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم آلية توزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم ذاته.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة، التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد أن كانت 8 أندية في النسختين السابقتين.