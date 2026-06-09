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الرياضة

الأرقام الفردية تُنصف نجوم «دبي للسلة» في نهائي «الدوري الأدرياتيكي»

الأرقام الفردية تُنصف نجوم «دبي للسلة» في نهائي «الدوري الأدرياتيكي»
9 يونيو 2026 21:42

دبي (وام)
فرض لاعبو نادي دبي لكرة السلة، سيطرتهم على الإحصائيات الفردية لأول جولتين من نهائي دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة (ABA League)، أمام بارتيزان الصربي، بعدما تصدروا معظم الفئات الإحصائية الصادرة عن الرابطة في السلسلة النهائية.
وبات دبي لكرة السلة على بعد فوز واحد من التتويج بأول لقب في تاريخه، بعدما تقدم على بارتيزان بنتيجة 2-0 في سلسلة النهائي، إثر فوزه في المباراتين اللتين أقيمتا على صالة كوكاكولا أرينا في دبي بنتيجتي 86-81 و99-93.
ويلتقي الفريقان غداً في العاصمة الصربية بلجراد، ضمن المباراة الثالثة، علماً بأن اللقب يُحسم لمصلحة الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات من أصل خمس مباريات.
وتصدر البوسني دزانان موسى قائمة الهدافين بمعدل 19 نقطة في المباراة الواحدة خلال أول مواجهتين من النهائي، ليكون الأكثر تسجيلاً للنقاط بين جميع اللاعبين.
وفي فئة المتابعات «الريباوند»، تقاسم مفيوندو كابينجيلي الصدارة مع برونو فرناندو لاعب بارتيزان، بعدما حقق كل منهما معدل 6 متابعات في المباراة الواحدة.
كما تصدر ماكينلي رايت قائمة أفضل صانعي اللعب بمعدل 6.5 تمريرة حاسمة في المباراة، ليكون الأكثر صناعة للنقاط خلال أول جولتين من السلسلة النهائية.
وعلى صعيد الاستخلاصات الدفاعية، واصل كابينجيلي تألقه بتصدر هذه الفئة أيضاً، بعدما سجل معدل استخلاصين للكرة في المباراة الواحدة، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين في أول جولتين من نهائي البطولة.

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