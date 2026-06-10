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الرياضة

تركيا وسلوفاكيا على طاولة خورفكان لمعسكر الإعداد

تركيا وسلوفاكيا على طاولة خورفكان لمعسكر الإعداد
10 يونيو 2026 14:15

فيصل النقبي (خورفكان)
تفاضل شركة خورفكان لكرة القدم بين تركيا وسلوفاكيا لاختيار الوجهة الأنسب لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول، وذلك ضمن التحضيرات المبكرة للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الوطني عبد المجيد النمر، الذي يتولى الإشراف على البرنامج الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى إدارة تسيير الأعمال خلال هذه الفترة إلى الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بكل تجهيزات الفريق الأول، بما يضمن توفير أفضل الظروف الفنية والإدارية قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية، حيث تجري دراسة شاملة لمقومات المعسكرين المقترحين من حيث الملاعب، والإقامة، وجودة المباريات الودية المصاحبة لمرحلة الإعداد.
وفي الوقت ذاته، باشرت الإدارة العمل على عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تجديد عقود بعض العناصر، التي ترى ضرورة استمرارهم مع الفريق، إلى جانب التحرك لاستقطاب لاعبين جدد من فئات الأجانب والمواطنين والمقيمين، وفقاً لاحتياجات الفريق الفنية.
ومن المنتظر أن تُحسم هذه الملفات تباعاً خلال الفترة المقبلة، بناءً على الرؤية التي سيقدمها الجهاز الفني، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية بالنادي، سعياً لبناء فريق قادر على الظهور بصورة أفضل وتحقيق طموحات جماهير خورفكان في الموسم الجديد.

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