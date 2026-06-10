العين يمدد عقد «الساحر كاكو» حتى 2028

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت شركة الكرة بنادي العين عن تجديد عقد الباراجوياني أليخاندرو كاكو، الشهير بالساحر حتى عام 2028، بعد نجاح صانع ألعاب «الزعيم» وأحد أفضل عناصره الهجومية، في وضع بصمة خاصة وتسجيله لحضور لافت مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، حيث فرض كاكو نفسه في تشكيلة الصربي إيفيتش، وكان أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في موسم تاريخي، شهد حصد الفريق لثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة.

وكان كاكو قد تلقى بالفعل عدة عروض من أندية خليجية إضافة لنادٍ برازيلي، ولكنه فضّل الاستمرار مع كتيبة الزعيم لموسمين إضافيين، ليواصل صناعة مجده الخاص بقميص «البنفسج».

وتواصل شركة الكرة بقلعة العين، استراتيجية البناء للموسم المقبل، بتوفير عنصر الاستقرار الفني عبر 3 عناصر أساسية، وأولها تجديد عقود أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق، أو تمديد عقود بعض اللاعبين الآخرين الذين مازالت عقودهم سارية بالفعل، وذلك لضمان بقائهم لأطول فترة ممكنة، وثالثاً مواصلة تصعيد المواهب من فريق تحت 23 وتعديل عقود بعض الأسماء، التي تقرر استمرارها مع الفريق الأول، بعد تألقها ونجاحها الموسم الماضي بالفعل.

يُعد أليخاندرو كاكو من العناصر المؤثرة في تشكيلة نادي العين، حيث تميّز بدور بارز في صناعة اللعب وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه في مختلف المسابقات المحلية التي شارك بها الفريق.

ولعب الباراجواياني كاكو، 30 مباراة مع العين في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 10 أهداف، ما يعكس قدراته الفنية ودوره المؤثر مع الزعيم.

فيما يتواجد كاكو مع منتخب باراجواي حالياً في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في كأس العالم 2026، ويلعب ضمن المجموعة الرابعة مع كل من أميركا وتركيا وأستراليا.