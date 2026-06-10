4 أرقام قياسية تمنح بيليه لقب الأفضل في تاريخ كأس العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد أكثر من أربعة عقود على اعتزاله كرة القدم، لا يزال الأسطورة البرازيلية بيليه، يحتفظ بعدد من الأرقام القياسية في كأس العالم التي عجزت أجيال متعاقبة من النجوم عن تحطيمها. وبينما يستعد العالم لانطلاق مونديال 2026، تبقى إنجازات «الملك» شاهدة على مكانته الاستثنائية في تاريخ اللعبة.

يظل بيليه أصغر لاعب في التاريخ يفوز بكأس العالم، بعدما رفع الكأس مع البرازيل في نسخة السويد 1958 وهو يبلغ من العمر 17 عاماً و249 يوماً فقط، ولم يقترب أي لاعب من كسر هذا الرقم منذ ذلك الحين.

ولم يكن بيليه مجرد لاعب شاب ضمن التشكيلة، بل كان أحد أبرز نجوم البطولة، حيث سجل 6 أهداف، بينها هدفان في المباراة النهائية أمام السويد، ليسهم بشكل مباشر في تتويج البرازيل بأول لقب عالمي في تاريخها.

وخلال البطولة نفسها، سجل بيليه هدفاً في شباك ويلز بالدور ربع النهائي وهو بعمر 17 عاماً و239 يوماً، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، ورغم ظهور العديد من المواهب الشابة في النسخ اللاحقة، ظل هذا الرقم عصياً على الجميع لما يقرب من سبعة عقود.

ويبقى هذا الإنجاز الأكثر شهرة وربما الأصعب في تاريخ البطولة، فبيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات كلاعب داخل الملعب، بعدما فاز مع البرازيل في نسخ السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.

ورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها نجوم مثل دييجو مارادونا، وزين الدين زيدان، ورونالدو نازاريو، وليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، وكيليان مبابي، فإن أحداً لم يتمكن من معادلة هذا الرقم حتى الآن. كما يؤكد «فيفا» أن هذا الإنجاز سيظل قائماً على الأقل حتى عام 2030.

من الأرقام الأقل شهرة لكنها لا تقل إعجازاً، أن بيليه لا يزال أكثر لاعب مراهق تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما أحرز 6 أهداف في مونديال 1958 وهو في السابعة عشرة من عمره. ويعكس هذا الإنجاز حجم التأثير الذي صنعه منذ بداياته على أعلى مستوى عالمي.

مع اقتراب كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى نجوم العصر الحديث مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وغيرهما لمحاولة كتابة فصول جديدة في تاريخ البطولة. لكن بعض إنجازات بيليه تبدو وكأنها تنتمي إلى زمن مختلف.

فالفوز بكأس العالم في سن السابعة عشرة، والتسجيل في المونديال بعمر 17 عاماً، والتتويج بثلاثة ألقاب عالمية، تبقى إنجازات حصرية للأسطورة البرازيلية حتى اليوم. ولهذا السبب لا يزال كثيرون يعتبرون بيليه أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم تأثيراً في تاريخ كرة القدم.