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الرياضة

مونديال 2026.. أرقام قياسية جديدة!

مونديال 2026.. أرقام قياسية جديدة!
10 يونيو 2026 16:39

باريس (أ ف ب)

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ساعات قليلة تفصل العالم عن النسخة الثالثة والعشرين من أهم بطولات كرة القدم على الإطلاق، حيث تنطلق منافسات كأس العالم في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر المقبل.
تختلف نسخة المونيدال هذه المرة عن ما سبقها من نُسخ في العديد من الأمور، أهمها الأرقام القياسية الجديدة من حيث المشاركة وعدد المباريات، وكذلك مجموع الجوائز المالية.
وتُعد مشاركة 48 منتخباً في مونديال 2026 هي الأبرز بعد زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من 32 إلى 48 منتخباً، وكذلك زادت المباريات التي ستقام على مدار 39 يوماً مدة البطولة، لتصل إلى 104 مباراة، 
وتتجه هذه النسخة لتحقيق أرقام قياسية جديدة، سواء في عدد تذاكر الجماهير التي تم طرحها، والتي وصلت لسبعة ملايين تذكرة، وهي أكثر بضعف العدد من أكبر نُسخ المونديال من حيث عدد التذاكر، والتي كانت في الولايات المتحدة أيضاً عام 1994 ووصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف تذكرة، وكذلك في قيمة الجوائز المالية التي تصل إلى 871 مليون دولار، وهي القيمة التي تفوق بأكثر من ضعف جوائز مونديال 2022 بقطر، وسوف يحصل البطل على 50 مليون دولار جائزة مالية. 
وتضاعف عدد الملاعب التي سوف تستضيف المباريات، حيث وصل عددها إلى 16 ملعباً موزّعة على الدول الثلاث التي تستضيف الحدث، وكذلك هناك أمر جديد للغاية، حيث اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكمتين الأميركية توري بينسو والمكسيكية كاتيا جارسيا، كحكمتي ساحة للمشاركة في إدارة مباريات هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

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