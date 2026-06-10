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الرياضة

كلود لوروا يعود لتدريب الكونجو

كلود لوروا يعود لتدريب الكونجو
10 يونيو 2026 17:07

برازافيل (رويترز)  
أعلنت وزارة ​الرياضة في الكونجو اليوم الأربعاء تعيين المدرب الفرنسي المخضرم ⁠كلود لوروا مدرباً للمنتخب الوطني ​في عودة ​جديدة ‌له إلى قيادة ⁠أحد ​المنتخبات الأفريقية، وسيخوض لوروا، البالغ من العمر 78 عاماً، تجربته الثانية ‌عشرة على مستوى المنتخبات، والثانية مع ‌الكونجو، بعدما سبق أن تولى تدريبها بين عامي ​2013 و2015. 
وتأتي عودة لوروا بعد غياب دام خمس سنوات عن التدريب، عقب ‌مسيرة حافلة قاد خلالها ​عدة منتخبات، من بينها الكاميرون (مرتين)، والسنغال، وماليزيا، وجمهورية الكونجو الديمقراطية (مرتين)، وغانا، وعُمان، ​وسوريا، ‌والكونجو، ⁠وتوجو. وقالت ‌وزارة ‌الرياضة في بيان "الهدف الأولي للمدرب سيكون ⁠التأهل إلى كأس أمم أفريقيا ​2027، إلى جانب العمل على بناء مشروع رياضي مستدام قائم على التنافسية والانضباط على ​المدى التدريجي".

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