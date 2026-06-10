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الرياضة

تسريب بيانات جواز سفر ميسي!

تسريب بيانات جواز سفر ميسي!
10 يونيو 2026 17:42

ألاباما (رويترز)
ذكرت تقارير إعلامية أن هفوة أمنية تسببت في تسريب ​تفاصيل جوازات سفر جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة الودية الاستعدادية لكأس العالم لكرة القدم ⁠أمس الثلاثاء أمام أيسلندا، بما في ​ذلك ليونيل ميسي.وكان ينبغي طمس أرقام ​الجوازات ‌المدرجة في القائمة ⁠الرسمية للفريق ​قبل نشرها لوسائل الإعلام والجمهور، لكن جرى تداولها دون أي تنقيح في استاد جوردان-هير بولاية ألاباما.
وفازت الأرجنتين بالمباراة 3-صفر أمام أكثر من 88 ألف ​متفرج، فيما احتفل ليونيل ميسي بعودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بتسجيل هدف بعد دقيقتين فقط من مشاركته بديلا في الشوط الثاني، ويبدأ منتخب "التانجو" حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة ​العاشرة.

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