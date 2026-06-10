«الرسام» يطلق أكاديمية إنييستا في دبي

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن أندريس إنييستا، أسطورة خط الوسط الإسباني ونجم برشلونة السابق، إطلاق «أكاديمية إنييستا» في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع عبدالرحمن المقبالي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق ماريوت الجداف بدبي.

وحضر المؤتمر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم.

وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في مسيرة إنييستا بعد اعتزاله اللعب، حيث يواصل انتقاله إلى عالم التدريب وتطوير المواهب من خلال المشروع الذي يحمل اسمه، مستفيداً من تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وكان إنييستا قد بدأ بالفعل فصله الجديد في كرة القدم من بوابة التدريب، بعدما تولى مهمة المدرب الرئيسي لفريق جلف يونايتد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي. كما يواصل العمل على استكمال مساره التدريبي بعد حصوله على الرخصة التدريبية «A»، استعداداً للحصول على الرخصة الاحترافية.

واعتزل النجم الإسباني كرة القدم رسمياً في 8 أكتوبر 2024، بعد مسيرة حافلة امتدت 22 عاماً، اختتمها في دوري أدنوك للمحترفين مع نادي الإمارات. واختار الإعلان عن اعتزاله في هذا التاريخ تكريماً لقميصه الشهير رقم 8.

ويُعد إنييستا أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، حيث اشتهر بقدرته الفائقة على التحكم بالكرة وصناعة اللعب واتخاذ القرار في أصعب المواقف. وخلال مسيرته توج بـ38 لقباً، بينها 32 لقباً مع برشلونة، منها 9 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب مع المنتخب الإسباني ونادي فيسيل كوبي الياباني. كما خلد اسمه في تاريخ اللعبة بتسجيله هدف الفوز لإسبانيا في نهائي كأس العالم 2010.

وتتخذ أكاديمية إنييستا من دبي مقراً لها، وترتكز على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى نقل منهجية إنييستا الكروية وتعليمها للأجيال الجديدة، والثانية المساهمة في بناء شخصية اللاعب وترسيخ القيم الإنسانية التي يؤمن بها النجم الإسباني.

وقال إنييستا: «مهمتنا لا تقتصر على صناعة لاعبي كرة قدم فقط، بل نولي القدر نفسه من الاهتمام لصناعة أشخاص رائعين. من المهم أن يمتلك اللاعب المهارة والطموح، لكن الأهم أن ينمو على قيم إنسانية أساسية مثل الاحترام والعدالة والمساواة».

وأضاف: تشرف على الأكاديمية نخبة من المدربين الذين يتم اختيارهم بعناية لتحقيق التوازن بين تطوير اللاعب كرياضي وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية لديه.

وأكد إنييستا أن اختياره الإمارات لإطلاق المشروع لم يكن صدفة، وقال: أشعر أن الوقت الحالي هو الأنسب لرد الجميل لكرة القدم، وتحديداً في الإمارات حيث أقيم مع عائلتي منذ عام 2023. لطالما كانت لدي رغبة عميقة في تدريب وتعليم الأجيال الشابة، حتى لا يكون لديهم قدوة يحتذون بها فحسب، بل أيضاً خارطة طريق تساعدهم على تحقيق التميز في الرياضة».

من جانبه، أعرب عبدالرحمن المقبالي، الشريك المحلي في الأكاديمية وصاحب المبادرة وراء المشروع، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، مؤكداً أنها تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها وفق أفضل المعايير العالمية.