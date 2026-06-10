الأربعاء 10 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ترامب يعتزم حضور عدد من مباريات كأس العالم

ترامب يعتزم حضور عدد من مباريات كأس العالم
10 يونيو 2026 22:06

واشنطن(أ ف ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عزمه حضور مباريات في كأس العالم لكرة القدم، مع اقتراب انطلاق الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق.
وقال ترامب، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس داخل المكتب البيضاوي حول ما إذا كان يخطط لحضور أي مباريات: "نعم، نعم، سأحضر".
ولم يقدّم تفاصيل إضافية، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، كان قد صرّح بأنه يتوقع أن يقوم ترامب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز في المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو.
وكان ترامب قد شارك العام الماضي في مراسم التتويج خلال نهائي كأس العالم للأندية في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي، وهو الملعب نفسه الذي سيستضيف نهائي كأس العالم، وتعرّض حينها لصيحات استهجان من بعض الحضور.
ويُنظر إلى البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كحدث رياضي ضخم، وقد سعى ترامب إلى ترك بصمته عليها، مشيراً مراراً إلى دوره في دعم ملف الاستضافة خلال ولايته الرئاسية الأولى.
كما تربطه علاقة وثيقة بإنفانتينو، الذي منحه في ديسمبر الماضي "جائزة سلام خاصة"، وذلك قبل العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا وإيران.
وقال ترامب: "تحدثت مع جاني هذا الصباح... قال إنه لم يحدث شيء يقترب من نجاح هذه البطولة المرتقبة".
لكن البطولة واجهت في المقابل تحديات خارج الملعب، من بينها ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، إضافة إلى قيود وتشديدات في سياسة الهجرة أدت إلى منع دخول بعض المشجعين والمسؤولين وحتى حكم دولي صومالي إلى الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن إدارته تعمل على معالجة هذه القضايا، قائلاً: "نحن نعمل على ذلك عن كثب لضمان دخول الأشخاص المناسبين إلى بلدنا".

أخبار ذات صلة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
دونالد ترامب
كأس العالم 2026
إنفانتينو
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة
اليوم 23:27
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
الرياضة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
اليوم 22:59
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في تشخيص أورام الدماغ
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يشخّص أورام الدماغ في دقائق
اليوم 22:54
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
الرياضة
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
اليوم 22:50
وزارة الرياضة تشيد بنجاحات «الألعاب الإماراتية»
الرياضة
وزارة الرياضة تشيد بنجاحات «الألعاب الإماراتية»
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©