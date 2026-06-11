«نوتابول سبيتش» و«بو إيكو» يتصدران افتتاح رويال أسكوت

عصام السيد (أبوظبي)

يسعى نجم جودلفين "نوتابل سبيتش"، الفائز بكأس بريدرز، إلى استعادة مكانته في افتتاح مهرجان رويال أسكوت يوم الثلاثاء، بعد أن كان من بين عشرة خيول مؤكدة للمشاركة في سباق كوين آن ستيكس، وهو السباق الافتتاحي من الفئة الأولى.

ولم يتمكن هذا الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، والذي يدربه شارلي أبلبي، من تحقيق سوى المركز الرابع في الموسم الماضي بقيادة ويليام بويك، قبل أن يحقق سلسلة من الانتصارات في سباقات كبرى، بما في ذلك سباق بريدرز كاب مايل في ديل مار في نوفمبر.

ومن المتوقع أن تشمل منافسيه "دوكلاندز"، الفائز بالعام الماضي، بالإضافة إلى زميله في الإسطبل "أوبرا بالو"، الذي فاز بسباق بيت 365 مايل متفوقاً على "فيلد أوف جولد" في أول ظهور له هذا الموسم في أبريل.

ويتصدر الحصان "بو إيكو"، الفائز بسباق "ألفي جينيز" دون هزيمة، قائمة المرشحين التسعة لسباق "سانت جيمس بالاس ستيكس"، لكنه سيواجه منافسة شرسة من ممثل جودلفين "توك أوف نيويورك"، و"جستاد" بطل الجينيز الأيرلندي، و"رايف" بطل الجينيز الفرنسي.

ويُعتبر "بو إيكو" المرشح الأوفر حظاً للفوز، حيث من المتوقع أن يُعزز مكانته كأفضل حصان في بريطانيا وأيرلندا في سباقات الميل للخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات، بألوان المالك الراحل محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي فاز بهذا السباق من الفئة الأولى مع "روزاليون" عام 2024.

ومن ناحية أخري يتطلع مضمار رويال أسكوت إلى أسبوع جاف في الغالب، مع توقعات بأن تكون أرضية المضمار جيدة وسريعة منذ البداية، بعد سباق الديربي الإنجليزي، الذي شهد بعض الأمطار التي جعلت أرضية إبسوم لينة للغاية في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي حديثه قبل أيام من انطلاق سباق رويال أسكوت يوم الثلاثاء المقبل، قال كريس ستيكلز، مدير المضمار:" نحن في وضع جيد قبل الأسبوع المقبل، هطلت علينا حوالي 30 ملم من الأمطار الأسبوع الماضي، وكان ذلك مفيداً للغاية، فقد كنا بحاجة إليها.

"أرضية المضمار الآن مزيج من الجيدة والجيدة إلى اللينة، وهذا هو الوضع الأمثل في الوقت الحالي، مع توقعات بأسبوع جاف.

"تشير التوقعات إلى أن الطقس سيستقر بدءاً من يوم الجمعة، وسيصبح دافئاً نسبياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون جافاً في الغالب، هناك نماذج مختلفة، لكنني لا أعتقد أن الجو سيكون حاراً جداً".

ورداً على سؤال حول حالة أرضية المضمار في ضوء التوقعات، قال ستيكلز: "إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فستكون الأرضية مثالية لفصل الصيف.

وأضاف: "أتوقع أن نبدأ بأرضية مختلطة بين الجيدة والجيدة إلى الصلبة، لتتحول تدريجياً إلى جيدة إلى صلبة بحلول منتصف يوم الثلاثاء، إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المرجح أن نشهد ذلك."