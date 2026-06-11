«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»

دبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على استعدادات النادي لإطلاق النسخة الجديدة للنشاط الصيفي، خلال الفترة من 22 يونيو حتى 30 يوليو تحت شعار «صيفنا يترك أثراً» بمشاركة 220 عضواً و150 متطوعاً ومتطوعة و40 جهة، حيث يشتمل على 120 فعالية ما بين برامج مختصة وأنشطة رياضية و42 رحلة ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية، في محاوره الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

ويرغب النادي تقديم موسم صيفي متميز يعزّز دمج وتمكين «أصحاب الهمم» ولذا ثمّن المجلس دور شركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعزّز العمل المشترك بينها وبين النادي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي اعتمد فيه تقرير الربع الأول لعام 2026 للمؤشرات التشغيلية لإدارات النادي.

كما اطلع على سير استعدادات فرق النادي المختلفة للبطولات الخارجية ألعاب القوى والرماية والدراجات ورفعات القوة والبوتشيا والريشة الطائرة.

وتمت مناقشة تأسيس معمل صيانة لإعادة تدوير الأجهزة الرقمية والمعدات والبرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما اعتمد المجلس التقرير المالي لشهر مايو 2026.