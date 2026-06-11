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الرياضة

«الترايثلون الإمارات» يسجل بصمة ثلاثية في «آيرون مان هامبورج»

«الترايثلون الإمارات» يسجل بصمة ثلاثية في «آيرون مان هامبورج»
11 يونيو 2026 13:21

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون، تحقيق الثلاثي الإماراتي مروان البنا، وهزاع النعيمي، ومحمود آل رحمة، إنجازاً لافتاً في منافسات بطولة «آيرون مان هامبورغ» الأوروبية التي أقيمت في ألمانيا، بعد إكمالهم السباق بنجاح وتسجيل أفضل الأزمنة في مسيرتهم الرياضية، رغم الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها البطولة.
وأوضح الاتحاد أن المنافسات أُقيمت وسط أمطار متواصلة ورياح قوية ودرجات حرارة منخفضة، ما زاد من صعوبة التحدي الذي يُعد من أقسى سباقات التحمل في العالم.
وتمكن مروان البنا، من تسجيل أفضل رقم شخصي له بإكمال السباق في زمن بلغ 10 ساعات و35 دقيقة، فيما حقق هزاع النعيمي أفضل زمن شخصي له أيضاً بواقع 10 ساعات و56 دقيقة، بينما نجح محمود آل رحمة في إنهاء أول سباق «آيرون مان» كامل في مسيرته الرياضية بزمن قدره 12 ساعة و58 دقيقة.
وشمل السباق مسافة 3.8 كيلومتر سباحة، و180 كيلومتراً بالدراجة الهوائية، و42.2 كيلومتر جرياً، بإجمالي مسافة تجاوزت 226 كيلومتراً، ما يجعله واحداً من أصعب التحديات الرياضية على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون إطلاق نظام تسجيل إعلامي خاص باللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولات الدولية، بهدف تنظيم التغطية الإعلامية وتعزيز جودة المحتوى المقدم، بما يعكس حضور الرياضيين الإماراتيين وإنجازاتهم في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.

اتحاد الترايثلون
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