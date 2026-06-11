«مونديال 2026».. العرض الأعظم على وجه الأرض!

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد عشر سنوات من التحضير والترقب، ينطلق اليوم أكبر مونديال في تاريخ كرة القدم، عندما تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً و104 مباريات موزّعة على 16 مدينة، في حدث رياضي يتوقع أن يستحوذ على اهتمام مليارات البشر خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.

قد يختلف البعض حول وصف كأس العالم بأنها «أعظم عرض على وجه الأرض»، لكن المؤكد أن البطولة تظل الحدث الرياضي الأكثر تأثيراً وانتشاراً على المستوى العالمي، سواء من الناحية الجماهيرية أو الاقتصادية أو الثقافية.

وتتوقع «فيفا» أن يتجاوز الحضور الجماهيري حاجز خمسة ملايين متفرج، مع إيرادات تقترب من ثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يفوق بأكثر من أربعة أضعاف العوائد المحققة من بيع التذاكر في مونديال قطر 2022.

لكن الأرقام المالية ليست سوى جزء من القصة، فوفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتابع البطولة أو يتفاعل معها نحو ستة مليارات شخص حول العالم، أي ما يقارب ثلاثة أرباع سكان الأرض.

ويرى كثيرون أن السر الحقيقي وراء مكانة كأس العالم لا يكمن في عدد الأهداف أو مستوى الإثارة فحسب، بل في قدرة اللعبة على الوصول إلى الجميع. فبين شواطئ البرازيل، وأحياء الأرجنتين، ومدن أوروبا، وقرى أفريقيا وآسيا، تبقى كرة القدم اللعبة الأكثر بساطة وانتشاراً، والأكثر قدرة على صناعة الأحلام المشتركة.

وفي نسخة 2026 التي تنطلق مساء اليوم، تتجه الأنظار إلى مجموعة من القصص الاستثنائية التي تضيف المزيد من السحر للبطولة. فالجماهير تترقب الظهور الأخير المحتمل للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على المسرح العالمي، في الوقت الذي يستعد فيه جيل جديد يتقدمه الإسباني لامين يامال والفرنسي ديزيريه دويه لخوض تجربته الأولى في كأس العالم.

كما يحمل المونديال دائماً فرصة لكتابة قصص غير متوقعة، وهو ما جعله البطولة الأكثر ارتباطاً بالمفاجآت التاريخية، فمن فوز الولايات المتحدة على إنجلترا عام 1950، إلى انتصار كوريا الشمالية على إيطاليا في 1966، والكاميرون على الأرجنتين في 1990، والسنغال على فرنسا في 2002، وصولاً إلى صدمة السعودية للأرجنتين في قطر 2022، بقيت البطولة مسرحاً مفتوحاً للأحلام.

ولا تقتصر أهمية كأس العالم على القوى الكروية التقليدية فقط، بل تمتد إلى دول ترى في المشاركة إنجازاً وطنياً وتاريخياً، فمنتخبات مثل الرأس الأخضر ونيوزيلندا والكونغو الديمقراطية وكوراساو، أصغر دولة تتأهل للمونديال في التاريخ، ستعيش لحظات استثنائية أمام أنظار العالم.

ورغم الجدل الدائم حول السياسة والاقتصاد والتنظيم، فإن سحر كأس العالم يبقى أقوى من كل شيء. فالبطولة التي صنعت أساطير بيليه ومارادونا، ورسخت إرث ميسي ومبابي، تواصل قدرتها على جمع الشعوب حول قصة واحدة ومشاعر واحدة.

ولهذا السبب تحديداً، لا تزال كأس العالم الحدث الوحيد القادر على إيقاف العالم مؤقتاً، وجعل مليارات البشر يعيشون الحلم نفسه في الوقت نفسه.