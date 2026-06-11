إلى أين سيذهب «العرب» في كأس العالم.. الإحصاءات تُجيب

عمرو عبيد (القاهرة)

بينما كانت الإحصاءات التحليلية وتوقُّعات «الكومبيوتر العملاق»، تمنح نسباً ضئيلة جداً، لاحتمال تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار المُتقدّمة، في كأس العالم 2022، بل إن ترشيحات «ما قبل المونديال» منحت منتخب قطر نسبة 0.35%، لاحتمال تتويجه باللقب وقتها، مقابل 0.01% فقط لـ«أسود الأطلس»، لم تسر الأمور كما توقعها «الذكاء الاصطناعي»، على الإطلاق.

«العقل الإلكتروني» يعتمد، منطقياً، على الأرقام والإحصاءات والتحليلات والنتائج وتقييم المُستوى الفني، لكنه يغفل دائماً المفاجآت البشرية، والتغييرات النفسية، وعوامل الحماس والقتال، و«الكواليس الداخلية» المُحيطة بكل فريق، ولهذا لم يكن غريباً أن يحصل «أسود الأطلس» آنذاك، على أقل نسب بلوغ رُبع النهائي بـ26.53%، مقابل 10.87% فقط لتأهله إلى نصف النهائي، وهو ما تحقق على أرض الواقع، ليضرب كل الترشيحات «عرض الحائط».

والطريف، أن كل توقعات «أوبتا العالمية» قبل انطلاق مونديال 2026، تغيّرت تماماً لمصلحة المنتخب المغربي، مقارنة ببقية المنتخبات العربية، بناءً على إنجاز «الأسود» التاريخي، كونه رابع كأس العالم السابقة، ورُبما تسير الأمور حسب الرؤية التحليلية لـ«العقل الإلكتروني»، وقد تنقلب الأمور رأساً على عقب، ولهذا، يجب الانتظار حتى مرور «الأيام المونديالية»، لمعرفة إلى أين سيذهب «العرب» في تلك النُسخة؟.

ويملك المغرب النسبة الأكبر بين مُمثلي الكرة العربية، فيما يتعلّق باحتمال تصدُّره المجموعة الثالثة، على حساب البرازيل، بـ23.14%، بينما يُتوقَّع أن ينتزع منتخب مصر صدارة مجموعته، من بلجيكا وإيران، بنسبة 20.1%، ثم تتراجع النسب بوضوح، لتبلغ 8.5% للجزائر، 7.24% لتونس، 5.5% لقطر، 3.24% للعراق، 3.1% للأردن، وأخيراً 2.9% للسعودية.

منتخبات المغرب ومصر والجزائر، تضمن التأهل إلى دور ال32، حسب التوقعات الآلية، بنسب 87.5%، 68.46%، و57.38%، على الترتيب، بينما يتذيّل «النشامى» و«أسود الرافدين» القائمة، بنسبتي 29.8% و27.5%، ولا يتغيّر الأمر في دور ال16، إذ يُمكن تأهل «أسود الأطلس» بالنسبة الأكبر، 43.71%، مقابل 30.76% ل«الفراعنة»، و19.09% لـ«محاربي الصحراء».

وبدأت فوارق النسب تظهر أكثر، في مرحلة نصف النهائي تحديداً، إذ يملك المغرب فُرصاً بنسبة 10%، مقابل 3.67% فقط لمصر، و2.79% للجزائر، في حين تبلغ نسبة تونس 1.29%، مقابل 0.95% للسعودية، 0.88% لقطر، 0.84% للعراق، و0.74% للأردن.

الغريب أن منتخب العراق قفز فجأة في التوقعات، لاحتمال وصوله إلى النهائي المونديالي، بنسبة 0.24%، متفوقاً على السعودية والأردن وقطر، مع تغيير ترتيبهم أيضاً في هذا الصدد، وهو ما استمر فيما يتعلق بالتتويج، بينما منحت «أوبتا» نسبة 4.24% لبلوغ المغرب المباراة النهائية، و1.66% لفوزها باللقب، مع تراجع نسب مصر والجزائر بالطبع إلى أقل من 4%، مقابل 0.12% لاحتمال تتويج تونس.