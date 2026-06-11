بين التنافس والتكامل.. 8 أزواج من الأشقاء يرسمون دراما «العائلة المونديالية»

معتز الشامي (أبوظبي)

لن يكون كأس العالم 2026 مجرد ساحة للمنافسة بين المنتخبات، بل سيشهد أيضاً قصصاً عائلية استثنائية، حيث من المتوقع أن يظهر عدداً من الأشقاء على أكبر مسرح كروي في العالم، بمشاركة 8 أزواج من الأشقاء يمثلون منتخباتهم الوطنية. وبينما سيتشارك بعضهم الحلم نفسه تحت راية منتخب واحد، قد يجد آخرون أنفسهم على طرفي نقيض في مواجهات تحمل طابعاً عائلياً تنافسياً.

وتشير الإحصائيات إلى أن 0.05% فقط من لاعبي كرة القدم المسجلين حول العالم ينجحون في الوصول إلى الاحتراف، ما يجعل تأهل شقيقين من العائلة نفسها إلى قائمة منتخب مشارك في كأس العالم إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس.

سيضم المنتخب الفرنسي مجدداً الشقيقين لوكاس هيرنانديز وثيو هيرنانديز، وهما من أشهر الثنائيات العائلية في كرة القدم الدولية خلال السنوات الأخيرة. ويلعب كلاهما في الخط الخلفي لمنتخب «الديوك»، رغم أن التوقعات الحالية لا تشير إلى مشاركتهما بشكل أساسي ومنتظم طوال البطولة.

وفي هولندا، يبرز الثنائي كوينتن تيمبر ويوريين تيمبر، وبينما يواصل كوينتن سعيه للحصول على دور أكبر مع المنتخب الهولندي، أصبح يوريين أحد الأسماء البارزة والراسخة في صفوف «الطواحين».

أما منتخب الرأس الأخضر، فيعتمد على الشقيقين لاروس دوارتي وديروي دوارتي. ويلعب لاروس في صفوف نادي بوشكاش أكاديميا المجري، في حين ينتظر أن يؤدي ديروي، لاعب لودوجوريتس البلغاري، دوراً مهماً في خط الوسط خلال منافسات البطولة.

كما سيشارك منتخب كوراساو بالشقيقين لياندرو باكونا وجونينيو باكونا، حيث يُعد لياندرو أحد أبرز قادة المنتخب ويحمل شارة القيادة، بينما يضيف جونينيو خبرة إضافية إلى خط الوسط بفضل تجاربه الاحترافية المتنوعة.

تبقى القصص الأكثر إثارة تلك التي تخص الأشقاء الذين اختاروا تمثيل دول مختلفة على الصعيد الدولي. ففي بعض الحالات جاء القرار نتيجة فرص رياضية مختلفة، وفي حالات أخرى كان انعكاساً للهوية الشخصية أو الجذور العائلية أو المسار المهني لكل لاعب.

ومن أبرز هذه الأمثلة الشقيقان جيلا دوي وديزيريه دوي. فالأول يمثل منتخب كوت ديفوار ويمتلك خبرة دولية جيدة، بينما برز شقيقه الأصغر ديزيريه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا بعد تألقه مع باريس سان جيرمان.

أما الشقيقان إينياكي ويليامز ونيكو ويليامز فيمثلان أشهر حالة انقسام عائلي في البطولة. فرغم من لعبهما معا في أتلتيك بلباو الإسباني، اختار إينياكي تمثيل غانا، موطن والديه الأصلي، في حين أصبح نيكو أحد أهم نجوم المنتخب الإسباني وساهم في تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتضم القائمة أيضاً المدافع ديريك لوكاسين، الذي يمثل غانا ويلعب حالياً لنادي بافوس القبرصي، في مقابل شقيقه بريان بروبي، مهاجم المنتخب الهولندي.

أما الشقيقان جون سوتار وهاري سوتار فيكملان هذه القائمة الفريدة، حيث يمثل الأول منتخب إسكتلندا ويلعب لنادي رينجرز، بينما يعد الثاني أحد الأعمدة الأساسية في دفاع المنتخب الأسترالي.

ورغم أن مرحلة المجموعات لا تتضمن أي مواجهة مباشرة بين الأشقاء الذين يمثلون منتخبات مختلفة، فإن احتمالية التقائهم في الأدوار الإقصائية تبقى قائمة.

وتعد مواجهات الأشقاء في كأس العالم من أندر الأحداث في تاريخ البطولة، حيث شهدت نسختا 2010 و2014 المواجهة الشهيرة بين الأخوين غير الشقيقين جيروم بواتينج مع ألمانيا وكيفن برينس بواتينج مع غانا.