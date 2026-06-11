6 مدربين على مسرح مونديال 2026 مروا بالإمارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتابع جماهير الإمارات الظهور المرتقب لمجموعة من المدربين، الذين ارتبطت أسماؤهم بملاعب الدولة، سواء عبر محطات تدريبية بارزة أو تجارب كلاعبين خلال السنوات الماضية، قبل أن يقودهم مشوارهم إلى أكبر حدث كروي في العالم.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى الكرواتي زلاتكو داليتش، المدرب السابق للعين، والمرشح لتولي قيادة منتخب الإمارات خلال المرحلة المقبلة، والذي يقود منتخب بلاده كرواتيا في النهائيات العالمية للمرة الثالثة على التوالي، بعد نسختي 2018 و2022.

وكتب داليتش اسمه بأحرف بارزة في تاريخ الكرة الكرواتية عندما قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4، ثم واصل نجاحاته في مونديال قطر 2022، حيث قاد كرواتيا إلى المركز الثالث بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نصف النهائي والفوز على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي نسخة 2026، يبدأ داليتش مشواره من مجموعة قوية تضم إنجلترا وغانا وبنما.

ولا يقتصر الحضور المرتبط بالإمارات على داليتش، إذ تضم قائمة المدربين المشاركين في المونديال أسماء أخرى تركت بصمتها في ملاعب الدولة، من بينها المكسيكي خافيير أجيري، المدرب السابق للوحدة بين عامي 2015 و2017، والذي يقود منتخب بلاده للمرة الثالثة في كأس العالم بعد نسختي 2002 و2010.

ويُعد أجيري من أكثر المدربين ارتباطاً بمنتخب المكسيك، إذ قاده في مونديال 2002 إلى دور ال16 قبل الخروج أمام الولايات المتحدة، وكرر الإنجاز ذاته في جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نفسه قبل أن يودع البطولة أمام الأرجنتين. ويخوض أجيري في نسخة 2026 تحدياً استثنائياً بقيادة المنتخب المضيف على أرضه وبين جماهيره.

كما يشهد المونديال عودة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات إلى الواجهة، بعدما تولى قيادة منتخب كوراساو عقب استقالة مواطنه فريد روتن. وسبق لأدفوكات، البالغ من العمر 78 عاماً، أن أشرف على تدريب منتخب الإمارات عام 2005، قبل أن يواصل مسيرة حافلة امتدت لعقود في الملاعب الأوروبية والعالمية.

ومن الأسماء التي تمتلك علاقة خاصة بالكرة الإماراتية أيضاً، البرتغالي كارلوس كيروش، الذي بدأ مسيرته مع المنتخبات الوطنية عبر تدريب منتخب الإمارات عام 1999، قبل أن يصبح أحد أبرز المدربين على الساحة الدولية.

ويقود كيروش منتخب غانا في مونديال 2026، في خامس مشاركة له مدرباً في كأس العالم. وسبق له قيادة البرتغال في نسخة جنوب أفريقيا 2010، ثم منتخب إيران في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2014 و2018 و2022. كما قاد جنوب أفريقيا إلى التأهل لمونديال 2002 قبل رحيله عن منصبه قبيل انطلاق البطولة.

ويحضر كذلك اليوناني جورجوس دونيس، المدرب السابق للشارقة خلال موسم 2016-2017، والذي يقود المنتخب السعودي في مشاركته المونديالية الجديدة، بعد تجربة ناجحة أعادته إلى الواجهة على مستوى المنتخبات الوطنية.

أما الإيطالي فابيو كانافارو، قائد منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006 والفائز بالكرة الذهبية في العام ذاته، فيقود منتخب أوزبكستان في أول ظهور له بتاريخ البطولة العالمية.

وترتبط مسيرة كانافارو بالإمارات من خلال تجربته لاعباً في صفوف النادي الأهلي بدبي بين عامي 2011 و2013، قبل أن يبدأ خطواته الأولى في عالم التدريب كمساعد فني في النادي ذاته، وتُعد هذه المرة الثانية التي يتولى فيها تدريب منتخب وطني، بعدما قاد منتخب الصين في مباراتين خلال عام 2019 قبل تقديم استقالته.

وتعكس هذه الأسماء حجم الحضور الإماراتي غير المباشر في كأس العالم 2026، من خلال مدربين مروا بمحطات مختلفة في ملاعب الدولة، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم على أكبر مسرح كروي عالمي، في مشهد يؤكد المكانة التي أصبحت تحتلها الكرة الإماراتية في خريطة اللعبة على المستويين القاري والدولي.