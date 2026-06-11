كلباء يبحث عن ثلاثة أجانب جدد

فيصل النقبي( كلباء)

بدأت اللجنة الفنية بشركة كلباء لكرة القدم تحركاتها الفعلية لإعادة ترتيب ملف اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد، حيث شرعت في البحث عن ثلاثة محترفين أجانب جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول، وفقاً للاحتياجات الفنية التي حددها الجهاز الفني. وفي الوقت ذاته، استقرت اللجنة الفنية على الإبقاء على الثنائي سامان قدوس وأحمد نور الله ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل، بعد القناعة الفنية بما قدماه في الموسم المنصرم. وتتم عملية اختيار الأسماء الجديدة بإشراف ومتابعة مباشرة من المدرب الألباني بيسنك هاسي، الذي يعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية على دراسة عدد من الملفات المطروحة، بهدف استقطاب أفضل العناصر القادرة على تعزيز قوة الفريق ورفع مستوى تنافسيته خلال الاستحقاقات المقبلة. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شركة كلباء لكرة القدم للإعداد المبكر للموسم الجديد، وبناء فريق متوازن يواكب طموحات النادي في الظهور بصورة مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.



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