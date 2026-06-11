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الرياضة

الإمارات يكرم أصحاب الإنجازات

الإمارات يكرم أصحاب الإنجازات
11 يونيو 2026 16:27

رأس الخيمة (وام)
كرّم نادي الإمارات أصحاب الإنجازات والبطولات في لعبتي ألعاب القوى والجوجيتسو خلال الموسم الرياضي الحالي، حضر التكريم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة وأحمد محمد شملان النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وأيمن هارون المدير التنفيذي للنادي إلى جانب الأجهزة الإدارية والفنية والطبية في اللعبتين.يأتي التكريم تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة التي عززت من مكانة النادي في مختلف البطولات والمسابقات.
وأكد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي أن ما تحقق من نجاحات هو نتاج العمل الجماعي والتعاون بين جميع عناصر المنظومة الرياضية بالنادي، مشيداً بالتفاني والالتزام الذي أظهره اللاعبون والأجهزة المساندة طوال الموسم، والذي كان له الدور الأكبر في الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الإنجازات.

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