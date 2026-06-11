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الرياضة

الصومالي عمر أرتان يدير السوبر الأوروبي

الصومالي أرتان يدير السوبر الأوروبي
11 يونيو 2026 17:52

باريس (أ ف ب) 
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الحكم الصومالي عمر أرتان الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية، وفق ما أعلنت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا الخميس.
وقال "ويفا" في بيان: "عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر ويفا اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026".
ومن المقرر أن تُقام المباراة التي تجمع بين باريس سان جرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 12أغسطس المقبل بمدينة سالزبورج.

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