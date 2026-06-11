الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السباعي وسعدان ينضمان إلى قائمة المغرب في المونديال

السباعي وسعدان ينضمان إلى قائمة المغرب في المونديال
11 يونيو 2026 18:12

موريستاون (أ ف ب) 
استبعد الجهاز الفني لمنتخب المغرب جناح ريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي ومدافع مرسيليا الفرنسي نايف أكرد من تشكيلة «أسود الأطلسي» في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقتها هذا المساء وذلك بسبب الإصابة.وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الاتحاد المغربي استبدل الزلزولي وأكرد بالجناح الأيسر لأنجيه الفرنسي أمين السباعي ومدافع الفتح السعودي مروان سعدان.
وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النروج التي أقيمت الأحد في ينيوجيرزي، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ مارس الماضي عندما خضع لعملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري.

 

أخبار ذات صلة
الصومالي عمر أرتان يدير السوبر الأوروبي
معركة القرن الـ19 تغير قميص هايتي في المونديال!
منتخب المغرب
كأس العالم
المونديال
الولايات
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
«بلاك روك»: الإمارات تعزز منظومة التقاعد ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد
اقتصاد
«بلاك روك»: الإمارات تعزز منظومة التقاعد ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد
اليوم 19:09
سلطان بن أحمد يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
علوم الدار
سلطان بن أحمد يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
اليوم 19:07
6 مدربين على مسرح مونديال 2026 مروا بالإمارات
الرياضة
6 مدربين على مسرح مونديال 2026 مروا بالإمارات
اليوم 19:00
ألونسو.. الظهور الأخير!
الرياضة
ألونسو.. الظهور الأخير!
اليوم 18:53
منصور بن زايد: الاستثمار في كفاءات وطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار
علوم الدار
منصور بن زايد: الاستثمار في كفاءات وطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©