السباعي وسعدان ينضمان إلى قائمة المغرب في المونديال

موريستاون (أ ف ب)

استبعد الجهاز الفني لمنتخب المغرب جناح ريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي ومدافع مرسيليا الفرنسي نايف أكرد من تشكيلة «أسود الأطلسي» في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقتها هذا المساء وذلك بسبب الإصابة.وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الاتحاد المغربي استبدل الزلزولي وأكرد بالجناح الأيسر لأنجيه الفرنسي أمين السباعي ومدافع الفتح السعودي مروان سعدان.

وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النروج التي أقيمت الأحد في ينيوجيرزي، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ مارس الماضي عندما خضع لعملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الأخيرة من الدوري.