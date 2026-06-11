ريال مدريد يعلن عودة مورينيو رسمياً

مدريد (رويترز)

أعلن ريال مدريد ​الإسباني لكرة ​القدم، ⁠تعيين ​جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق بعقد ‌مدته ثلاث سنوات، ليعود ‌النادي للمدرب البرتغالي الذي ​حقق سابقاً فوزاً قياسياً بالدوري المحلي، لكنه لم يفز ‌بأي لقب ​دوري منذ مغادرته العاصمة الإسبانية.

وقال ريال ​مدريد ‌في ⁠بيان "سينضم ‌جوزيه ‌مورينيو إلى ريال ⁠مدريد في 13 يوليو، ​وهو اليوم الذي يبدأ فيه الإعداد للموسم الجديد".

ويُعد البرتغالي أحد أبرز المدربين في العالم، وستكون في صلب مهامه إعادة الـ"ميرينجي" إلى منصات التتويج بعد موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب كبير.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على أندية بارزة عدّة أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو، وكان يشرف على تدريب بنفيكا البرتغالي منذ سبتمبر 2025.

وكان النادي البرتغالي قد أعلن مطلع الأسبوع أن ريال "أبلغنا رسمياً برغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو"، مؤكداً أن المدرب البرتغالي منح موافقته على الصفقة.

ويحفل سجل مورينيو بالألقاب، إذ أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى عام 2004 مع بورتو في مفاجأة تاريخية والثانية عام 2010 مع إنتر، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية، بينها الدوري البرتغالي مرتين مع بورتو، والدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي، والدوري الإيطالي مرتين مع إنتر عامي 2009 و2010.

وخلال فترته الأولى مع ريال، قاد الفريق إلى إحراز كأس ملك إسبانيا عام 2011، قبل أن يتوج بلقب الدوري الإسباني في عام 2012.

ويأتي تعيين مورينيو في وقت يسعى فيه ريال إلى استعادة الألقاب الكبرى بعد موسمين متتاليين من دون تتويج.

وكان فلورنتينو بيريز، الذي أُعيد انتخابه رئيساً للنادي الأسبوع الماضي، قد وضع المدرب البرتغالي على رأس أولوياته للعودة إلى قيادة الفريق.

ويعتقد بيريز، الرجل القوي في ريال، أن مورينيو هو من وضع خلال ولايته الأولى الأسس التي مهدت للنجاحات الأوروبية التي حققها ريال مدريد لاحقاً، والمتمثلة في "التتويج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشرة أعوام".