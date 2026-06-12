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الرياضة

حارس ريال مدريد أول المعتزلين دولياً بعد كأس العالم

حارس ريال مدريد أول المعتزلين دولياً بعد كأس العالم
12 يونيو 2026 10:19

سياتل (رويترز)

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قال حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا، إنه يفكر في إنهاء مسيرته الدولية عقب كأس العالم لكرة ​القدم، وذلك خلال استعداد منتخب بلاده لمباراته الافتتاحية في المجموعة السابعة أمام مصر في سياتل. وأشار كورتوا (34 عاماً)، الذي خاض 109 مباريات دولية منذ ظهوره الأول ⁠عام 2011، إلى أن الوقت ربما يكون قد حان لتسليم ​الراية بعد البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وقال للصحفيين ​في معسكر المنتخب البلجيكي: «لا أعلم إن ⁠كان مناسباً الحديث ​عن المستقبل الآن، لكن احتمال عدم استمراري بعد هذه البطولة يبدو أكبر من بقائي». وأضاف: «ما زلت أرغب في اللعب لعدة سنوات أخرى، لكن في النهاية عليك أن تعتني بجسدك. وجود ‌عائلتي هنا لأن هذه قد تكون آخر بطولة لي». ولم ‌يغلق حارس مرمى ريال مدريد الباب تماماً أمام الاستمرار، موضحاً أنه قد يعيد النظر في قراره. وقال «إذا حققنا نتائج جيدة في ​كأس العالم، واستمرت الأجواء الإيجابية داخل المجموعة، فقد يتغير الأمر. حينها سأحتاج إلى مناقشة الأمر مع المدرب، و(المدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم) فينسن مانارت وكذلك مع الطاقم الطبي». وأوضح كورتوا أن السماح له، تحت قيادة المدرب السابق ‌دومينيكو تيديسكو، بتخطي بعض فترات التوقف ​الدولي، ساهم في تعزيز هذا التفكير. وأضاف «لاحظت أنه خلال فترات التوقف الدولي يمكنك الحصول على قسط من الراحة، والعمل بهدوء داخل صالة الألعاب الرياضية». وتابع «خلال العام ونصف العام الماضيين، عانيت ​من بعض المشكلات البدنية الطفيفة ‌والإصابات، ⁠وهو ما ‌يجعلك تفكر أكثر في المستقبل بشكل ‌طبيعي». وأشار إلى وجود جيل واعد قادر على تحمل المسؤولية، قائلاً «أفكر في تسليم الراية، فهناك العديد ⁠من المواهب الصاعدة». وأبدى كورتوا حماسه لمواجهة مصر يوم الاثنين، ​قائلاً «نعم، أنا متحمس للغاية، مثل بقية الفريق. أشعر بأنني في حالة جيدة جداً وأتطلع لهذه المباراة». وختم حديثه «عملت بجد خلال الربيع للعودة، وكانت الإصابة العضلية التي تعرضت لها مؤسفة، لأنني حينها كنت أشعر بأنني في أفضل حالاتي. لكنني الآن جاهز للحفاظ ​على مستواي والتركيز». وتلعب بلجيكا أيضاً ضمن المجموعة ذاتها ​مع إيران ونيوزيلندا.

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