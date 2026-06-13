فيكيتش إلى نهائي كوينز للتنس

لندن (رويترز)
استعادت الكرواتية دونا فيكيتش ذكريات وصولها إلى مراحل متقدمة في بطولة ويمبلدون قبل عامين، عندما سحقت البريطانية كاتي بولتر لتصل إلى نهائي بطولة كوينز للتنس اليوم السبت. ولم تخسر فيكيتش سوى ست نقاط على إرسالها في فوزها 6-1 و6-3 على بولتر، التي شاركت ببطاقة دعوة، والتي بدت متعبة بعد فوزها المذهل على المصنفة الثانية عالميا إيلينا ريباكينا أمس الجمعة.
وتخوض فيكيتش (29 عاما) أول نهائي على مستوى الجولة منذ وصولها إلى نهائي أولمبياد باريس عام 2024. وستواجه إما الأمريكية الشابة إيفا يوفيتش أو البريطانية إيما رادوكانو، التي سبق لها الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة.