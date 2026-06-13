فيكيتش إلى نهائي كوينز للتنس

لندن (رويترز)

استعادت الكرواتية دونا فيكيتش ذكريات وصولها إلى مراحل متقدمة في بطولة ويمبلدون قبل عامين، عندما ​سحقت البريطانية كاتي بولتر لتصل إلى نهائي بطولة كوينز للتنس اليوم السبت. ولم تخسر فيكيتش سوى ست نقاط على إرسالها في فوزها 6-1 ⁠و6-3 على بولتر، التي شاركت ببطاقة دعوة، والتي بدت متعبة ​بعد فوزها المذهل على المصنفة الثانية عالميا إيلينا ريباكينا ​أمس ‌الجمعة.

وتخوض فيكيتش (29 عاما) أول نهائي ⁠على ​مستوى الجولة منذ وصولها إلى نهائي أولمبياد باريس عام 2024. وستواجه إما الأمريكية الشابة إيفا يوفيتش أو البريطانية إيما رادوكانو، التي سبق لها الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة.

