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الرياضة

فيكيتش إلى نهائي كوينز للتنس

فيكيتش إلى نهائي كوينز للتنس
13 يونيو 2026 20:34

لندن (رويترز) 
استعادت الكرواتية دونا فيكيتش ذكريات وصولها إلى مراحل متقدمة في بطولة ويمبلدون قبل عامين، عندما ​سحقت البريطانية كاتي بولتر لتصل إلى نهائي بطولة كوينز للتنس اليوم السبت. ولم تخسر فيكيتش سوى ست نقاط على إرسالها في فوزها 6-1 ⁠و6-3 على بولتر، التي شاركت ببطاقة دعوة، والتي بدت متعبة ​بعد فوزها المذهل على المصنفة الثانية عالميا إيلينا ريباكينا ​أمس ‌الجمعة. 
وتخوض فيكيتش (29 عاما) أول نهائي ⁠على ​مستوى الجولة منذ وصولها إلى نهائي أولمبياد باريس عام 2024. وستواجه إما الأمريكية الشابة إيفا يوفيتش أو البريطانية إيما رادوكانو، التي سبق لها الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة.
 

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