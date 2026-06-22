إلى أين سينتقل مبابي في محطته المقبلة؟



معتز الشامي (أبوظبي)

أثار كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي فتح فيها الباب أمام إمكانية اللعب في الدوري الأميركي مستقبلاً، مؤكداً أن فكرة الانتقال إلى الولايات المتحدة ليست بعيدة عن حساباته المهنية.

ويعيش مبابي فترة مميزة مع منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مباراته الدولية رقم 100 بقميص «الديوك»، لكنه في الوقت ذاته بدأ يتحدث بصراحة عن مستقبله على المدى البعيد، في إشارة اعتبرها كثيرون تمهيداً لخطوة قد تشبه انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي قبل سنوات.

وكشف المهاجم الفرنسي أن أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، تحدث معه أكثر من مرة بشأن فكرة اللعب في الولايات المتحدة، موضحاً أن الثقافة الأميركية وطموحها اللامحدود يمثلان عامل جذب كبيراً بالنسبة له.

وقال مبابي: «سنرى ما سيحدث بيكهام تحدث معي كثيراً عن الأمر. الثقافة الأميركية مختلفة، ولا توجد حدود للطموح هناك، وهذا يعجبني كثيراً»، ورغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع ريال مدريد، استبعد مبابي فكرة الاستمرار في الملاعب الأوروبية حتى سن الأربعين، مؤكداً أنه لا يضع خططاً بعيدة المدى، وأنه يفضل التركيز على الحاضر والاستمتاع بمشواره الحالي.

وأضاف مازحاً «لن أبقى هنا حتى سن الأربعين، سيطردونني قبل ذلك بكثير. لا أفكر في المستقبل البعيد الآن، بل أركّز على الاستمتاع بكأس العالم»، وفي الوقت الذي تزداد فيه التكهنات حول مستقبله، شدد قائد المنتخب الفرنسي على أن أولويته الحالية تبقى قيادة بلاده نحو المنافسة على اللقب العالمي، خاصة مع اقترابه من أرقام تاريخية مهمة.

ويمتلك مبابي حاليا 58 هدفاً دولياً مع فرنسا، كما يواصل مطاردة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، والذي رفعه ليونيل ميسي مؤخراً إلى 16 هدفاً. ويملك النجم الفرنسي 14 هدفاً مونديالياً، ما يجعله على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم التاريخي.

وأكد مبابي أن تحقيق الإنجازات الفردية لن يأتي إلا عبر نجاح المنتخب الفرنسي، قائلاً «سأواصل التسجيل لمساعدة بلادي على الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، وبالتأكيد كل هدف يقربني من هذا الرقم».

وعند سؤاله عن المقارنات المستمرة بينه وبين ميسي وكريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند وهاري كين، فضل مبابي الابتعاد عن الجدل، مؤكداً أن تركيزه ينصّب بالكامل على خدمة منتخب فرنسا.

واختتم حديثه بالتأكيد أن ميسي وكريستيانو يظلان معياراً استثنائياً في تاريخ اللعبة، بينما يبقى هدفه الأكبر حالياً هو قيادة فرنسا نحو لقب عالمي جديد، قبل التفكير في مغامرته المقبلة التي قد تحمل وجهة أمريكية هذه المرة.