الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم

منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
22 يونيو 2026 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)
حققت رياضة الريشة الطائرة إنجازاً مميّزاً بتأهل لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في أربع مسابقات من أصل خمس، ضمن بطولة العالم للريشة الطائرة 2026، المقرر إقامتها في مدينة نيودلهي الهندية أغسطس المقبل، ويعكس هذا الإنجاز التطور المتسارع، الذي تشهده الريشة الطائرة الإماراتية والنتائج المتنامية التي يحققها لاعبو المنتخب الوطني على الساحة الدولية، بدعم من لجنة النخبة بوزارة الرياضة وبرامج التطوير الفني التي ينفذها اتحاد اللعبة.
وشمل التأهل أربع مسابقات مختلفة، حيث تأهلت اللاعبتان تابيه عمر خان ومايشه عمر خان للمشاركة في منافسات زوجي السيدات، فيما تأهل الشقيقان ديف أيابان وديرين أيابان لمنافسات زوجي الرجال، كما حجزت اللاعبة براكرتي برات مقعدها في منافسات فردي السيدات، بينما يمثل ديرين أيابان وتابيه عمر خان الإمارات في منافسات الزوجي المختلط.
ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الريشة الطائرة الإماراتية، إذ تنجح الدولة للمرة الأولى في التأهل إلى أربع مسابقات مختلفة ضمن بطولة العالم، بما يعكس اتساع قاعدة اللاعبين المؤهلين للمنافسة على أعلى المستويات الدولية في مختلف التخصصات.
وتزامناً مع إعلان التأهل إلى بطولة العالم، واصل لاعبونا تألقهم في بطولة التشيك الدولية للريشة الطائرة 2026، حيث نجح المنتخب الوطني في حصد ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، جاءت الميدالية الذهبية الأولى عبر الثنائي ديف أيابان وديرين أيابان في منافسات زوجي الرجال، فيما أحرز الثنائي ديرين أيابان وتابيه عمر خان الذهبية الثانية في منافسات الزوجي المختلط، كما أضافت اللاعبة نوراني راتو أزهرة ميدالية فضية في منافسات فردي السيدات.
قالت نورة الجسمي رئيس الاتحاد: «نفخر بتحقيق أكبر حضور إماراتي في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للريشة الطائرة، كما نفخر بالنتائج المميزة التي حققها لاعبونا في بطولة التشيك الدولية، هذه الإنجازات تؤكد أن الريشة الطائرة الإماراتية تسير بخطوات ثابتة نحو المنافسة على أعلى المستويات العالمية».
وأضافت: «الوصول إلى أربع مسابقات في بطولة العالم هو ثمرة عمل متواصل من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب الدعم المستمر من لجنة النخبة بوزارة الرياضة، والذي ساهم في تعزيز مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية واكتساب الخبرات اللازمة للوصول إلى هذا المستوى».

أخبار ذات صلة
أرقام مميّزة في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات ألعاب القوى
«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام
الريشة الطائرة
الريشة الذهبية
المواهب الوطنية
نورة الجسمي
آخر الأخبار
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
اقتصاد
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
اليوم 17:13
فضية وبرونزية لفرسان الشراع في «دولية» هيكستيد لقفز الحواجز
الرياضة
فضية وبرونزية لفرسان الشراع في «دولية» هيكستيد لقفز الحواجز
اليوم 16:45
منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 16:30
طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
اليوم 16:24
أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون
الترفيه
أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©