منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم



علي معالي (أبوظبي)

حققت رياضة الريشة الطائرة إنجازاً مميّزاً بتأهل لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في أربع مسابقات من أصل خمس، ضمن بطولة العالم للريشة الطائرة 2026، المقرر إقامتها في مدينة نيودلهي الهندية أغسطس المقبل، ويعكس هذا الإنجاز التطور المتسارع، الذي تشهده الريشة الطائرة الإماراتية والنتائج المتنامية التي يحققها لاعبو المنتخب الوطني على الساحة الدولية، بدعم من لجنة النخبة بوزارة الرياضة وبرامج التطوير الفني التي ينفذها اتحاد اللعبة.

وشمل التأهل أربع مسابقات مختلفة، حيث تأهلت اللاعبتان تابيه عمر خان ومايشه عمر خان للمشاركة في منافسات زوجي السيدات، فيما تأهل الشقيقان ديف أيابان وديرين أيابان لمنافسات زوجي الرجال، كما حجزت اللاعبة براكرتي برات مقعدها في منافسات فردي السيدات، بينما يمثل ديرين أيابان وتابيه عمر خان الإمارات في منافسات الزوجي المختلط.

ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الريشة الطائرة الإماراتية، إذ تنجح الدولة للمرة الأولى في التأهل إلى أربع مسابقات مختلفة ضمن بطولة العالم، بما يعكس اتساع قاعدة اللاعبين المؤهلين للمنافسة على أعلى المستويات الدولية في مختلف التخصصات.

وتزامناً مع إعلان التأهل إلى بطولة العالم، واصل لاعبونا تألقهم في بطولة التشيك الدولية للريشة الطائرة 2026، حيث نجح المنتخب الوطني في حصد ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، جاءت الميدالية الذهبية الأولى عبر الثنائي ديف أيابان وديرين أيابان في منافسات زوجي الرجال، فيما أحرز الثنائي ديرين أيابان وتابيه عمر خان الذهبية الثانية في منافسات الزوجي المختلط، كما أضافت اللاعبة نوراني راتو أزهرة ميدالية فضية في منافسات فردي السيدات.

قالت نورة الجسمي رئيس الاتحاد: «نفخر بتحقيق أكبر حضور إماراتي في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للريشة الطائرة، كما نفخر بالنتائج المميزة التي حققها لاعبونا في بطولة التشيك الدولية، هذه الإنجازات تؤكد أن الريشة الطائرة الإماراتية تسير بخطوات ثابتة نحو المنافسة على أعلى المستويات العالمية».

وأضافت: «الوصول إلى أربع مسابقات في بطولة العالم هو ثمرة عمل متواصل من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب الدعم المستمر من لجنة النخبة بوزارة الرياضة، والذي ساهم في تعزيز مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية واكتساب الخبرات اللازمة للوصول إلى هذا المستوى».