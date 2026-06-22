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الرياضة

لامين يامال.. نسختان في المونديال

لامين يامال.. نسختان في المونديال
22 يونيو 2026 18:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
لم يكن لامين يامال وحده نجم الليلة التي شهدت فوز إسبانيا الكبير على السعودية بنتيجة 4-0 في كأس العالم 2026، إذ نجح طفل صغير في خطف الأضواء قبل انطلاق المباراة، بعدما تحوّل إلى ظاهرة جماهيرية مفاجئة داخل مدرجات ملعب أتلانتا.
وقبل صافرة البداية بوقت طويل، بدأت عدسات الكاميرات التلفزيونية التركيز على طفل كان يجلس بين الجماهير الإسبانية بسبب التشابه اللافت بينه وبين نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال.
وسرعان ما انتشرت صوره ومقاطع ظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه المشجعون لقب «لامين يامال الصغير» بينما امتلأت الشبكات الاجتماعية بالتعليقات الساخرة، التي أكدت أن المنتخب الإسباني أحضر نسختين من اللاعب إلى كأس العالم بدلاً من نسخة واحدة.
وخلال دقائق قليلة تحوّل الطفل إلى واحد من أشهر الوجوه في المدرجات، بل وأصبح مادة رئيسية للنقاش بين الجماهير والمتابعين الذين تابعوا القصة الطريفة بالتزامن مع أحداث المباراة، لكن بعد انتقال الاهتمام إلى أرض الملعب، جاء الدور على لامين يامال الحقيقي ليؤكد أسباب الضجة الكبيرة المحيطة به.
واصل النجم الإسباني الشاب كتابة التاريخ بعدما سجل أول أهدافه في نهائيات كأس العالم، مستغلاً هجمة منظمة للمنتخب الإسباني، أنهاها بنجاح داخل الشباك السعودية، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الدولية المذهلة، رغم أنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره.
وسيطر المنتخب الإسباني على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ونجح في فرض أفضليته الفنية بشكل واضح ليحقق انتصاراً عريضاً برباعية نظيفة عززت حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.
ورغم الأداء المميز الذي قدمه يامال ورفاقه داخل الملعب، فإن الكثير من الجماهير استمرت في الحديث عن الطفل الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي طوال ساعات المباراة، وتؤكد هذه القصة مجدداً أن كأس العالم لا يصنع الذكريات فقط من خلال الأهداف والانتصارات، بل يقدم أيضاً لحظات إنسانية وعفوية تتحوّل أحياناً إلى قصص عالمية يتداولها الملايين حول العالم.
ومع استعداد المنتخب الإسباني للسفر إلى مدينة جوادالاخارا المكسيكية لمواجهة قوية أمام أوروجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يتساءل كثيرون عما إذا كان «لامين يامال الصغير» سيظهر مجدداً في المدرجات، بعدما تحوّل بين ليلة وضحاها إلى أحد أشهر مشجعي البطولة، وفي مونديال 2026، لم يكتفِ لامين يامال بصناعة الحدث داخل المستطيل الأخضر، بل ألهم أيضاً قصة طريفة صنعت نجماً جديداً خارج الخطوط.

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