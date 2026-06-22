كلارك يتوَّج بلقب بطولة أميركا للجولف ويعزّز حضوره في «السباق إلى دبي»

نيويورك (وام)

توِّج الأميركي ويندهام كلارك، بلقب بطولة أميركا المفتوحة للجولف، ثالث البطولات الكبرى ضمن روزنامة جولة «دي بي ورلد» لموسم 2026، في ختام النسخة الـ126 من البطولة التي أقيمت على ملعب شينيكوك هيلز للجولف في ولاية نيويورك الأميركية.

ونجح كلارك في إحراز لقب البطولة العريقة، التي انطلقت عام 1895، للمرة الثانية في مسيرته بعد تتويجه الأول عام 2023، كما حصد الجائزة المالية المخصّصة للبطل والبالغة 4.5 مليون دولار أميركي.

وأنهى كلارك المنافسات برصيد 4 ضربات تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على مواطنه سام بيرنز، الذي حلَّ ثانياً برصيد ثلاث ضربات تحت المعدل.

وفي أبرز نتائج لاعبي جولة «دي بي ورلد»، حقق الإنجليزي تيريل هاتون، بطل بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» 2025، المركز السابع برصيد ضربة واحدة فوق المعدل، ليكون أفضل المصنفين ضمن الجولة في البطولة.

واستفاد هاتون من هذه النتيجة ليتقدم إلى المركز الـ31 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر اليوم، برصيد 778 نقطة.

وحلّ الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في المركز الـ32 برصيد ست ضربات فوق المعدل، فيما يواصل حامل لقب «السباق إلى دبي» احتلال المركز الثاني في التصنيف العام للموسم برصيد 2269 نقطة.

وتتواصل المنافسة على التأهل إلى التصفيات الختامية لـ«السباق إلى دبي»، التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً في التصنيف إلى بطولة أبوظبي المقررة في ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» الختامية التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

ومثلت بطولة أميركا المفتوحة المحطة الـ23 في موسم جولة «دي بي ورلد» 2026، الذي يشمل 42 بطولة تقام في 25 دولة حول العالم تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بطولة إيطاليا المفتوحة، تليها بطولة «بي إم دبليو» الدولية المفتوحة في ألمانيا، واللتان تمثلان ختام سلسلة البطولات الأوروبية لهذا الموسم.