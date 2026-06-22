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الرياضة

سلوفينيا خيار كلباء الأول لمعسكر الإعداد

سلوفينيا خيار كلباء الأول لمعسكر الإعداد
22 يونيو 2026 19:00

 
فيصل النقبي (كلباء)
استقرت شركة كلباء لكرة القدم على سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد دراسة عدد من الخيارات المطروحة خلال الفترة الماضية، في خطوة تهدف إلى توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية لتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.
وتُعد سلوفينيا وجهة مألوفة للفريق، بعدما سبق لكلباء أن أقام معسكراته الخارجية هناك خلال مواسم سابقة، مستفيداً من الإمكانات المتطورة ومرافق التدريب الحديثة التي توفّر بيئة مناسبة للإعداد الفني والبدني.
وفي الوقت ذاته، تتواصل التحضيرات الفنية بالتنسيق والتعاون بين إدارة الشركة والجهاز الفني بقيادة المدرب الألباني بيسنيك هاسي، الذي يعمل مع الإدارة على حسم عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتشكيلة الفريق للموسم الجديد، وفي مقدمتها ملفات اللاعبين الأجانب والمقيمين.
وتسعى إدارة كلباء إلى إنهاء هذه الملفات خلال الفترة المقبلة من أجل منح الجهاز الفني الوقت الكافي لبناء الفريق بالشكل المطلوب قبل انطلاق المعسكر الخارجي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة الفنية والانسجام بين العناصر الجديدة والحالية، استعداداً لخوض استحقاقات الموسم المقبل بطموحات أكبر ونتائج تلبي تطلعات جماهير النادي.

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