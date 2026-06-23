مونديال 2026.. الجزائر تكسب الأردن 2-1



سان فرانسيسكو (أ ف ب)



قلبت الجزائر تأخُّرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتُقصيه من دور المجموعات، في سانتا كلارا بسان فرانسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم، وافتتح نزار الرشدان التسجيل للأردن (36)، وعادل البديل نذير بوعلي للجزائر منتصف الشوط الثاني (69)، قبل أن يخطف أمين غويري هدف الفوز (82).

ورفع «محاربو الصحراء» رصيدهم إلى ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة، بفارق الأهداف عن النمسا الثانية، فيما ضمنت الأرجنتين الصدارة.

وستكون المباراة الأخيرة للجزائر أمام النمسا نارية 27 الجاري في كانساس، إذ يحسم الفائز فيها وصافة المجموعة، فيما يكفي النمسا التعادل، علماً أن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث تتأهل إلى دور الـ32.

وهكذا يكون الأردن الذي يخوض مشاركته الأولى في النهائيات، قد ودّع باكراً بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام النمسا 1-3، فيما سقطت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية ليونيل ميسي.

وحسمت الجزائر التي تشارك للمرة الخامسة في كأس العالم، آخرها في 2014، المواجهة العربية الوحيدة في دور المجموعات.

وأجرى مدرب الجزائر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش تعديلين على تشكيلته التي خسرت أمام الأرجنتين الأسبوع الماضي.

دفع بالمهاجم المخضرم رياض محرز أساسياً بدلاً من أنيس حاج موسى، وحمل أيضاً شارة القيادة. كما مُنح لاعب وسط تفنتي الهولندي رامز زروقي فرصة المشاركة منذ البداية، بديلاً لنبيل بن طالب.

من جانبه، أجرى المغربي جمال السلامي تعديلين على التشكيلة التي خسرت أمام النمسا. عوّض حسام أبو ذهب محمد أبو النّادي في خط الدفاع، بينما انضم محمود المرضي إلى خط الهجوم بدلاً من الشاب عودة الفاخوري.

وكان المنتخب الأفريقي الطرف المسيطر طوال الشوط الأول، وسنحت له أخطر فرصة عبر محرز المنفرد، صدّها الحارس يزيد أبو ليلى (33).

خلافاً لمجريات اللعب، ومن عرضية لمهند أبو طه على الجهة اليسرى أخطأها موسى التعمري، وصلت إلى الرشدان الذي سدّدها بالطرف الخرجي من قدمه هزّت شباك حارس الجزائر لوكا زيدان (36).

في الشوط الثاني، بحث الجزائريون عن التعادل، فسدّد إبراهيم مازة من بعيد، أبعدها أبو ليلى (54).

ومن ركنية لعبها محرز جميلة حوّلها البديل نذير بن بوعلي برأسه، مستفيداً من تردُّد الحارس أبو ليلى بالخروج من مرماه (69).

وهذا أول هدف للجزائر في كأس العالم منذ عام 2014.

كانت الجزائر أفضل هجومياً في ثلث الساعة الأخيرة، خصوصاً مع نزول أنيس حاج موسى الذي لعب ركنية ترجمها أمين غويري إلى هدف الفوز (82).