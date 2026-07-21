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الرياضة

زيدان يوقّع عقداً لتدريب المنتخب الفرنسي

زيدان يوقّع عقداً لتدريب المنتخب الفرنسي
21 يوليو 2026 14:17

 

باريس (د ب أ)
أكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تطبيق (إنستجرام)، اليوم الثلاثاء، أن تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بات أمراً محسوماً، مشيراً إلى أنه وقَّع عقداً مع منتخب «الديوك» حتى منتصف عام 2030.
وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتولى زيدان (54 عاماً) تدريب المنتخب الفرنسي، خلفاً لديدييه ديشامب، الذي رحل عن الفريق بعد 14 عاماً من شغله المنصب، حيث قاد خلالها منتخب الديوك للتتويج بكأس العالم عام 2018، قبل أن ينال الوصافة في النسخة التالية عام 2022، ثم حصد بعدها المركز الرابع في النسخة الأخيرة من المونديال هذا العام.
كما ذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية الرائدة مؤخراً أن بطل العالم وأوروبا السابق سيتولى تدريب المنتخب الفرنسي، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى الآن بشأن تعيين زيدان.
وسبق لزيدان تدريب فريق ريال مدريد ما بين عامي 2016 و2018، ثم من عام 2019 إلى عام 2021، وتُوِّج معه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، ولقب الدوري الإسباني مرتين، وكلاعب، فاز زيدان بكأس العالم عام 1998 فرنسا وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2000 بهولندا وبلجيكا، كما فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2002.
وفي مباراته الأخيرة كلاعب محترف، خسر زيدان نهائي كأس العالم عام 2006 أمام منتخب إيطاليا، حيث تم طرده من الملعب بعد نطحة رأس لماركو ماتيراتزي، مدافع المنتخب الأزرق.

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