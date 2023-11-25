«أبوظبي للغة العربية» يعتزم إصدار أعمال الدورة الثالثة لـ«المنح البحثية»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز أبوظبي للغة العربية للبدء في إعداد إصدارات الدورة الثالثة لبرنامج المنح البحثية وتجهيزها للطباعة والنشر تمهيداً لإطلاقها ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات خلال فعّاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يُقام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024.

ويسعى المركز من خلال هذا البرنامج الذي أطلقه في عام 2021 إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية وتشجيعهم على تقديم مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتنهض بوعي وفكر القرّاء، وترتقي بمجالات وحقول البحث العلمي. ولهذه الغاية، يقدّم البرنامج ست منح إلى ثمانٍ سنوياً في المجالات التالية: المعجم العربي، المناهج الدراسية، الأدب والنقد، الخط العربي، تعليم العربية للناطقين بغيرها، تحقيق المخطوطات في مجال علوم اللغة العربية كافة، ويرصد لها مبلغاً إجمالياً سنوياً بقيمة 600 ألف درهم إماراتي.

وحول برنامج المنح البحثية، قال د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يعكس البرنامج حرص المركز الكبير على مضاعفة الجهود للارتقاء بالبحوث العلمية في ميادين اللغة العربية وحقولها المعرفية، كما يمثّل دافعاً وحافزاً مهماً للباحثين في مجال اللغة العربية لتقديم مشاريع تثري معارف القرّاء وذائقتهم وترفد المكتبات العربية بمنجزات تنهض باللغة العربية وتعزّز حضورها بوصفها الأساس الذي يقوم عليه العمل الثقافي بصفة عامة ووعاءً للمعرفة والفكر».

وأضاف: «نستعدّ اليوم لتقديم مجموعة من الأعمال للقرّاء والدارسين والراغبين في التعرّف على جماليات اللغة العربية وخصوصياتها، عبر بوابة معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ونحرص في المركز على أن تمتاز البحوث بالتنوّع والشمول وتتطرّق إلى موضوعات جديدة تسهم في فتح الآفاق نحو التعرّف على كنوز اللغة العربية والاستفادة منها».

وقد ضمت هذه الدورة مجموعة من الدراسات هي: «التحولات السردية في الأدب الإماراتي» لمريم الهاشمي، و«اختيارات ابن مسافر من شروح أشعار العرب» تحقيق مقبل الأحمدي ومحمد شفيق البيطار، و«سيرة الإسكندر ذي القرنين وما جرى له من العجائب» تحقيق نبيل حمدي الشاهد، و«بياض ورياض» دراسة وتحليل ومقارنة فايز القيسي، و«الرواية التاريخية الجديدة ورهان التخييل» لمصطفى النحال، و«قيافة المعنى: من التأويل إلى الميتا-تأويل» لشفيقة وعيل، و«الحداثة الأدبية والنقدية في السعودية: جذورها واتجاهاتها» لمحمد الصفراني.

وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز تزايد أعداد المتقدّمين للبرنامج، لتبلغ 132 مترشّحاً من 17 دولة في العام الجاري 2023. وبلغ عدد المنح المقدمة للباحثين منذ انطلاق البرنامج في عام 2021 إلى الآن 20 منحة بحثية. وتلّقى حقل «الأدب والنقد» أكثر المشاركات البحثية، تلاه «تحقيق المخطوطات» ثم «المعجم العربي». جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للبرنامج ستبدأ في مطلع العام المقبل 2024.