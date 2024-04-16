«أبوظبي الدولي للكتاب».. باقات متنوّعة من العروض والخصومات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «هنا... تُسرد قصص العالم»، مجموعة من العروض والخصومات التي يقدّمها شركاء المعرض في الدورة الثالثة والثلاثين لزوّار المعرض بجميع فئاتهم.

تشكل العروض والخصومات جزءاً من المبادرات التي يطلقها المعرض للزوّار لدعم أهدافه في تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة والمعرفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب، بوصفه أحد أبرز المنابر الثقافية في العالم ومنصة حضارية تجمع بين الثقافات المختلفة والمتنوّعة.

تتضمّن العروض والخصومات باقات متنوّعة لمحبّي القراءة تروي شغفهم في الاطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة التي يبلغ عددها هذا العام نحو 1350 عارضاً من 90 دولة، وتشمل تخفيضات على اشتراكات المنصات وتذاكر دخول مجانية لأبرز المعالم الثقافية في الإمارة.

تحفيز ثقافة القراءة

قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب أصبح واحداً من أبرز الأحداث الثقافية على مستوى المنطقة، وصار محط اهتمام أقطاب الصناعات الإبداعية والثقافية، والنشر في العالم».

وأضاف: «يحرص المعرض على متابعة أحدث مستجدات صناعة النشر والصناعات الإبداعية والثقافية، ليقدم للعارضين والزوار على حد سواء أفضل المبادرات خلال دوراته المتتالية، وتوفير تجربة غنية بالمعرفة والإبداع للجميع، ورحلة ممتعة ومفيدة لهم لاكتشاف ثقافات العالم، وتحفيز ثقافة القراءة واقتناء الكتب».

وقال: «إن الإقبال المتزايد على المعرض من قبل الناشرين والزوّار، يعكس المكانة الثقافية الرائدة لإمارة أبوظبي على المستوى العالمي، وريادتها في مجال تعزيز الثقافة واللغة العربية ودورها في دعم التلاقي المعرفي والثقافي بين الشعوب، ما ينسجم مع أهداف مركز أبوظبي للغة العربية».

وأشار إلى أن المعرض في دورته هذا العام يقدّم عدداً كبيراً من المبادرات والفعاليات الجديدة، سواء على صعيد المعروض من الكتب في أشكالها كافة الورقية والرقمية والمسموعة وغيرها، أو على مستوى برامجه الثقافية والمهنية والبرامج التخصصية الموجهة للأطفال والأسرة، أو برنامج ضيف الشرف جمهورية مصر العربية والشخصية المحورية نجيب محفوظ، وبرنامجه المستحدث «كتاب العالم» الذي يسلط من خلاله الضوء على ذخائر الكتب التي أثرت الثقافة العالمية.

زيارة مجّانية

للعام الثاني على التوالي، تمنح تذكرة المعرض فرصة زيارة مجّانية لمرة واحدة إلى كل من «قصر الحصن» و«متحف اللوفر- أبوظبي»، متاحة لمدة أسبوعين بتذكرة المعرض نفسها. ويستمر هذا العرض من تاريخ انطلاق المعرض في 29 أبريل الجاري وحتى 12 مايو المقبل 2024.

كما يُقدم شركاء النشر الصوتي للمعرض مجموعة من التخفيضات والعروض الحصرية المتميزة للزوار، إذ تُقدّم منصّة رفوف «Rufoof» عرض اشتراك خاص لزوّار المعرض لمدة ثلاثة أشهر في المنصة بقيمة رمزية لا تتجاوز 30 درهماً، كما يحصل كل زائر على باقات العروض والتخفيضات في مقابل كل تذكرة مجانية لدخول معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، ومنها خصم 60% على قيمة الاشتراك السنوي في منصة ستوريتل «Storytel» خلال فترة المعرض، وخصم 50% على قيمة الاشتراك السنوي في منصة «اقرأ لي»، وتقدم منصة «اقرأ لي»، بالتعاون مع ديوان للنشر أيضاً، عرضاً خاصاً لزوار المعرض، بمناسبة الاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ الشخصية المحورية للمعرض هذا العام، إذ يمكن لزوار المعرض الاستماع إلى أعماله المتوافرة على تطبيق «اقرأ لي» مجاناً خلال فترة المعرض.