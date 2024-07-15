«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر الجمعية البريطانية للمكتبات

برمنجهام (وام)

بحثت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، خلال مشاركتها بمؤتمر الجمعية البريطانية للمكتبات لعام 2024 الذي عقد في مدينة برمنجهام ببريطانيا، سُبل بناء وتعزيز الشراكات مع خبراء قطاع المكتبات العالميين.

جمع المؤتمر نخبةً من أمناء المكتبات والكتّاب والناشرين والمعلمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التوجهات والتشريعات والسياسات التي تشكل مستقبل المكتبات.

وأوضح أحمد المشتغل، أمين سر جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أنّ مشاركة الجمعية في المؤتمر استهدفت تعزيز بناء علاقات مهنية بين المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات دولياً، والاستفادة من ورش العمل المتخصصة والجلسات الحوارية، مشيراً إلى أنّ المؤتمر أتاح الفرصة للتعرف على الدراسات والأبحاث المطبقة حديثاً لتطوير مجال المكتبات والمعلومات في الدولة.