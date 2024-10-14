قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر

في حدث فلكي نادر، سترافق الأرض خلال شهر أكتوبر وأجزاء من نوفمبر صخرة فضائية صغيرة يُطلق عليها "2024 PT5"، لتصبح "قمرًا مؤقتًا" يدور حول الأرض لفترة لا تتجاوز شهرين قبل أن يعود إلى مداره الطبيعي حول الشمس. هذا الكويكب، على الرغم من صغره وضعف لمعانه، يعدّ جزءًا من سلسلة نادرة من الأحداث التي يصفها العلماء بأنها "أقمار مؤقتة".





ما هو 2024 PT5؟





يأتي هذا الكويكب من "حزام أرجونا"، وهو مجموعة من الكويكبات الصغيرة التي تدور حول الشمس في مدارات قريبة من مدار الأرض، حيث تقع على بُعد نحو 150 مليون كيلومتر عن الشمس. غالبًا ما تقترب هذه الأجسام من الأرض بسرعات بطيئة نسبيًا تصل إلى 3540 كيلومتر/ساعة، مما يمنح الأرض فرصة لجذبها مؤقتًا ضمن مجالها الجاذبي. في هذه الحالة، سيتم أسر 2024 PT5 لفترة قصيرة قبل أن يُطلق سراحه مجددًا إلى مداره حول الشمس.





ما الذي يجعل الأقمار المؤقتة مميزة؟





أحداث الأقمار المؤقتة نوعان:



طويلة الأمد: يمكن أن تدور الأجسام حول الأرض لعدة سنوات، مثل 2006 RH120 و2020 CD3.

قصيرة الأمد: تبقى هذه الأقمار العابرة لبضعة أيام أو أسابيع فقط، مثل 1991 VG و2022 NX1، والآن 2024 PT5.

في حالة 2024 PT5، سيبقى هذا الكويكب قريبًا من الأرض لمدة شهرين فقط، دون أن يكمل دورة كاملة حولها. ومن المثير للاهتمام أن هذه الأحداث القصيرة تحدث كل بضع سنوات، لكنها لا تدوم طويلاً بسبب تأثير الجاذبية الشمسية، التي تُخرج هذه الأجسام سريعًا من مدار الأرض.

التحدي في رصد 2024 PT5



رغم أن العلماء يتابعون هذه الكويكبات باستخدام معدات متطورة، إلا أن الهواة سيواجهون صعوبة في رصده. وهو ما وضحه كارلوس دي لا فوينتي ماركوس، أستاذ بجامعة كومبلوتنسي في مدريد، أن 2024 PT5 صغير جدًا وخافت لدرجة أن التلسكوبات العادية أو المناظير غير كافية لرصده. فقط التلسكوبات المتقدمة ذات عدسات قطرها 30 بوصة على الأقل، والمجهزة بكاميرات رقمية، يمكنها اكتشاف هذا الجسم الصغير.

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كيف تحدث هذا الظاهرة؟



يشير العلماء إلى أن جاذبية الأرض يمكنها أحيانًا أسر أجسام صغيرة إذا كانت الطاقة الجيو-مركزية لها سالبة، وهذا يحدث عادة عندما تكون هذه الأجسام قريبة بما يكفي (على بعد 4.5 مليون كيلومتر) وبسرعات منخفضة. في هذه الحالة، يصبح الكويكب "قمرًا مؤقتًا" للأرض، لكن تأثير الجاذبية الشمسية يطرده في النهاية بعد فترة قصيرة.





ما الذي سيحدث بعد انتهاء هذه الفترة؟



بمجرد انتهاء الشهرين، سيغادر 2024 PT5 مدار الأرض، عائدًا إلى مداره الطبيعي حول الشمس ضمن حزام أرجونا. هذا الحزام يتكون من مجموعة من الكويكبات التي تشترك مع الأرض في مسافات متشابهة من الشمس، مما يجعلها قريبة من مدار كوكبنا بشكل متكرر.

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اهتمام العلماء بهذه الظواهر



يخطط فريق العلماء، بقيادة كارلوس دي لا فوينتي ماركوس، لإجراء دراسات طيفية وفوتومترية على 2024 PT5، بهدف معرفة المزيد عن تكوينه وطبيعته. هذه البيانات قد تساعد في فهم ديناميكيات الكويكبات القريبة من الأرض بشكل أفضل، وتوفير رؤى أعمق حول كيفية تعامل كوكبنا مع هذه الأجسام العابرة.