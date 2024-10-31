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هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك

هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك
31 أكتوبر 2024 23:22

أثار فريق من العلماء في المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) شكوكًا حول دقة الصورة الأولى للثقب الأسود العملاق المعروف باسم "الرامي  (Sagittarius A) "والذي يقع في مركز مجرة درب التبانة.


شكوك حول الحلقة الضوئية المحيطة بالثقب الأسود


الصورة التي أُعلن عنها لأول مرة في عام 2022 عبر مشروع "تلسكوب أفق الحدث" (EHT)، أظهرت الثقب الأسود محاطًا بحلقة ضوئية تشبه الدائرة، مما خلق انطباعًا عن شكله.

 

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ثغرات في تحليل البيانات



لكن وفقًا لتحليل جديد قام به الفريق الياباني، فإن هذه الحلقة ربما تكون قد نتجت عن "أخطاء في تحليل البيانات" أثناء تكوين الصورة، ما يعني أن الجزء الدائري قد يكون مجرد "تشويش تقني" وليس تمثيلاً حقيقيًا لهيكل الثقب الأسود الفعلي.

 

 

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نتائج التحليل الياباني تكشف تفاصيل جديدة



الفريق أشار إلى أن أداة التحليل المستخدمة في "تلسكوب أفق الحدث" لم تلتقط الصورة كاملة بسبب الثغرات في البيانات الناتجة عن المسافات الكبيرة بين التلسكوبات الموزعة في أنحاء مختلفة من العالم.

استخدم الباحثون اليابانيون طرق تحليل تقليدية أخرى، وأظهرت النتائج أن قرص الغاز المحيط بالثقب قد يكون ممتدًا بشكل طفيف على المحور الشرقي الغربي وليس دائريًا بالكامل كما ظهر في الصورة الأصلية.

 




آمال في صور أكثر دقة مستقبلاً

هذه الاكتشافات تقترح أن بعض التفاصيل الظاهرة في الصورة الأولى قد تكون غير دقيقة. مع التحديثات التكنولوجية المستقبلية، يأمل العلماء في الحصول على صور أكثر تفصيلاً لتأكيد أو تصحيح هذه الفرضيات، مما قد يغير النظرة إلى أشكال الثقوب السوداء والفيزياء المحيطة بها.

المصدر: وكالات
العلماء
اليابان
درب التبانة
الفضاء
الفلك
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