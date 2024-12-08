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الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري صالات الفورمولا -1 بصور تاريخية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري صالات الفورمولا -1 بصور تاريخية
9 ديسمبر 2024 03:48

أبوظبي (الاتحاد)
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بعرض مجموعة من الصور التاريخية في صالات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا-1 في أبوظبي 2024، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرصه على إثراء هذا الحدث الرياضي العالمي بالصور التاريخية ذات الصلة بالحدث.
وتبرز الصور، التي شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بعرضها في الحدث الرياضي الكبير، صوراً للمؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يقود سيارته بنفسه، وقد عُرف عنه ذلك حين كان يتفقد أعمال الإنشاءات وأحوال المواطنين منذ كان ممثلاً للحاكم في مدينة العين، وحاكماً لإمارة أبوظبي، وتعرض بعض الصور ما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وبجهود القادة العظام الذين ساروا على نهجه وواصلوا مسيرته في البناء والنماء والتطوير.

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وكل صورة تم عرضها في صالات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا-1 لها تاريخها، الذي يرتبط بمراحل نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها، وتبرز تنوع السيارات التي احتفظ الأرشيف والمكتبة الوطنية بصورها في أرشيفاته، لأنها ارتبطت بالمسيرة التاريخية المظفرة لشيوخ الإمارات الكرام.
ومشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا الحدث الرياضي تنبثق من أهميته بوصفه قمة سباقات السيارات، وقد جعل من أبوظبي مقصداً عالمياً ووجهة لعشاق سباقات السيارات.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الفورمولا 1
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