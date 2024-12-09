"جوجل" تتحدى المنافسين بتحديثات ثورية لمحرك البحث

أعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أن محرك البحث الأشهر في العالم سيشهد تغييرات جذرية بحلول عام 2025، معززًا بقدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة.



جاء هذا التصريح خلال مشاركته في قمة DealBook التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز، حيث أشار إلى أن التطورات المرتقبة ستتيح لجوجل معالجة أسئلة أكثر تعقيدًا وتقديم حلول مبتكرة لم تكن ممكنة في السابق.





وقال بيتشاي: "أعتقد أننا سنتمكن من التعامل مع أسئلة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ما سترونه في أوائل عام 2025 سيجعل قدرات البحث الحالية تبدو متواضعة مقارنة بالتطورات القادمة".

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رد على المنافسة مع مايكروسوفت







رد بيتشاي على تصريحات سابقة لساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، الذي أشار إلى أن جوجل كان ينبغي أن تكون "الفائز الافتراضي" في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي في هذا السياق: "أرحب بإجراء مقارنة مباشرة بين نماذج مايكروسوفت ونماذجنا. لكن دعونا نكون صريحين، مايكروسوفت تعتمد على نماذج من شركات أخرى"، مشيرًا بذلك إلى الشراكة بين مايكروسوفت وأوبن إيه آي.

وأكد بيتشاي أن جوجل ليست فقط ملتزمة بالابتكار، بل تسعى أيضًا للبقاء في صدارة المنافسة من خلال تطوير تقنياتها الخاصة.









خطط طموحة للذكاء الاصطناعي





بدأت جوجل بالفعل خطوات كبيرة في إعادة تصميم محرك البحث الخاص بها، حيث أضافت ملخصات بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحدثت ميزة Google Lens للسماح بالبحث باستخدام الفيديو. ومن المتوقع أن تطلق الشركة تحديثًا رئيسيًا لنموذجها الذكي Gemini، الذي يعد جزءًا من استراتيجيتها لمواجهة مايكروسوفت، أوبين إيه آي، ومحرك البحث Perplexity.





وأشار بيتشاي إلى أن هذه التغييرات تمثل بداية تحول أوسع يشهده قطاع البحث، قائلًا: "نحن في المراحل الأولى من تحول عميق. هناك الكثير من الابتكارات القادمة، ونحن ملتزمون بأن نكون دائمًا في طليعة التطور في هذا المجال".

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نظرة مستقبلية





مع دخول جوجل في مرحلة جديدة من الابتكار، تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها من خلال تقديم تجربة بحث غير مسبوقة تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن المنافسة في هذا المجال ستشهد المزيد من التحديات، مع التزام جوجل بالبقاء رائدة في سوق يعتمد بشكل متزايد على الابتكار والذكاء الاصطناعي.