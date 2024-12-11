"جوجل" تكشف عن شريحة ثورية فائقة الدقة

أعلنت شركة جوجل عن تحقيق إنجاز كبير في مجال الحوسبة الكمية، حيث طورت شريحة جديدة تُعرف بـ"Willow" تمكنت من تحقيق أول حسابات كمية دقيقة تتجاوز عتبة الأخطاء، وهو تطور حاسم نحو جعل الحوسبة الكمية عملية وموثوقة للاستخدام.













تفاصيل الإنجاز





وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature، أظهرت التجارب أن الحواسيب الكمية المزودة بتقنيات تصحيح الأخطاء يمكنها تحسين دقة العمليات الحسابية كلما زاد حجم النظام.



يُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو بناء أجهزة حوسبة كمية قادرة على تحقيق اكتشافات علمية تفوق إمكانيات أقوى الحواسيب التقليدية.













مزايا شريحة "Willow"



تحتوي الشريحة على 105 "كيوبت" مادي، مقارنة بـ49 "كيوبت" في الشريحة السابقة "Sycamore"، وهي قادرة على تنفيذ مهام خلال 5 دقائق، ما يتطلب من أقوى الحواسيب التقليدية حوالي (10 سنوات مرفوعة للقوة 25) لإنجازه، كما أظهرت الشريحة أن زيادة حجم "الكيوبت" المنطقي تقلل من معدل الخطأ بمقدار النصف مع كل تحسين.





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تصريحات الخبراء





وصف مايكل نيومان، الباحث في جوجل، هذا التطور بأنه "هدف استغرق تحقيقه 30 عامًا". وأضافت شاريينا تشو، المديرة التنفيذية للعمليات في قسم الحوسبة الكمية بجوجل، أن هذه الإنجازات قد تمكن البشرية من تحقيق اكتشافات علمية غير مسبوقة بحلول نهاية العقد.





من جانبه، قال جوليان كيلي، رئيس قسم الأجهزة الكمية في جوجل، إن تصحيح الأخطاء هو "النهاية المثلى للحوسبة الكمية"، مؤكدًا أن النتائج الأخيرة تُظهر إمكانية تحقيق معدلات أخطاء منخفضة تصل إلى خطأ واحد لكل 10 ملايين خطوة حسابية، وهو ما يعتبر معيارًا ضروريًا لجعل الحواسيب الكمية تجارية وفعالة.



التحديات المستقبلية





ورغم هذا التقدم، ما زالت هناك عقبات تقنية، منها الحاجة لتطوير "كيوبت" منطقي يتكون من حوالي 1000 كيوبت مادي، مع احتمالية تقليل هذا العدد بفضل تحسين تقنيات تصحيح الأخطاء، وربط العديد من الكيوبتات المنطقية معًا لتبادل الحالات الكمية بفعالية.





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يُذكر أن هذا الإنجاز يعكس دخول مجال الحوسبة الكمية مرحلة جديدة من التقدم السريع، وسط تنافس شركات مثل IBM وAmazon لتحقيق اختراقات مماثلة.