جوجل تطلق"Veo 2".. ثورة جديدة في عالم إنشاء الفيديو

أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق نموذج Veo 2 المتقدم لتوليد مقاطع الفيديو، إلى جانب تحسينات على نموذج الصور Imagen 3 وتجربة جديدة تُسمى Whisk، والتي تستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي الحديثة المدعومة بنموذج "جيميني".







يأتي Veo 2 كتحديث لنموذج Veo الذي تم الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر Google I/O 2024، حيث يتميز الإصدار الجديد بفهم أعمق لفيزياء العالم الحقيقي، مع قدرة محسنة على التقاط تفاصيل دقيقة لحركات الإنسان وتعبيراته.



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ويسعى النموذج الجديد إلى تقديم مستوى أعلى من الواقعية في محتوى الفيديو المُنتج. ويتيح Veo 2 للمستخدمين تخصيص المشاهد بدقة، حيث يمكنهم تحديد أنماط تصوير متنوعة مثل اللقطات القريبة وزوايا التصوير الواسعة باستخدام عدسات افتراضية، إضافة إلى إمكانية تطبيق تأثيرات سينمائية كعمق المجال الضحل لعزل الهدف عن الخلفية. كما يتميز النموذج الجديد بقدرته على تقليل "الهلوسة" في المحتوى، مع دمج علامة مائية رقمية غير مرئية تحمل اسم SynthID لضمان أصالة الإنتاج.









أوضحت جوجل أن Veo 2 سيُطرح ضمن منصة VideoFX الموجودة في Google Labs، مع توسيع نطاق الوصول تدريجيًا ليشمل عددًا أكبر من المستخدمين، بينما سيظل التسجيل متاحًا عبر قائمة الانتظار. كما أكدت الشركة أن Veo 2 سيصل قريبًا إلى يوتيوب شورتس وبعض منتجات جوجل الأخرى خلال العام المقبل.



وصرحت جوجل في بيانها: "نحن حريصون على التوسع المدروس لتجربة Veo، لضمان تحسين جودة النموذج وسلامته أثناء عملية الطرح التدريجي عبر VideoFX ويوتيوب وVertex AI".







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إلى جانب Veo 2، كشفت جوجل عن تحسينات جديدة على نموذج Imagen 3، الذي بات قادرًا على إنتاج صور أكثر إشراقًا ووضوحًا، مع تفاصيل أغنى وتركيب دقيق. يتميز هذا النموذج بقدرته على إنتاج أنماط فنية متعددة بدقة عالية، مما يجعله أداة فعالة لمصممي المحتوى المرئي حول العالم. وسيتم طرح Imagen 3 عالميًا عبر منصة ImageFX.

وفي خطوة أخرى لاستعراض إمكانيات نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، أطلقت جوجل تجربة جديدة تُدعى Whisk، وهي أداة تتيح للمستخدمين إدخال صور محددة لاستخدامها كمدخلات لإنشاء محتوى مخصص. يمكن للمستخدم اختيار صورة