الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جوجل تطلق"Veo 2".. ثورة جديدة في عالم إنشاء الفيديو

جوجل تطلق"Veo 2".. ثورة جديدة في عالم إنشاء الفيديو
17 ديسمبر 2024 16:13

أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق نموذج Veo 2 المتقدم لتوليد مقاطع الفيديو، إلى جانب تحسينات على نموذج الصور Imagen 3 وتجربة جديدة تُسمى Whisk، والتي تستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي الحديثة المدعومة بنموذج "جيميني".


 

يأتي Veo 2 كتحديث لنموذج Veo الذي تم الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر Google I/O 2024، حيث يتميز الإصدار الجديد بفهم أعمق لفيزياء العالم الحقيقي، مع قدرة محسنة على التقاط تفاصيل دقيقة لحركات الإنسان وتعبيراته.


 اقرأ أيضاً.. "جوجل" تتحدى المنافسين بتحديثات ثورية لمحرك البحث 

ويسعى النموذج الجديد إلى تقديم مستوى أعلى من الواقعية في محتوى الفيديو المُنتج. ويتيح Veo 2 للمستخدمين تخصيص المشاهد بدقة، حيث يمكنهم تحديد أنماط تصوير متنوعة مثل اللقطات القريبة وزوايا التصوير الواسعة باستخدام عدسات افتراضية، إضافة إلى إمكانية تطبيق تأثيرات سينمائية كعمق المجال الضحل لعزل الهدف عن الخلفية. كما يتميز النموذج الجديد بقدرته على تقليل "الهلوسة" في المحتوى، مع دمج علامة مائية رقمية غير مرئية تحمل اسم SynthID لضمان أصالة الإنتاج.



 

 

أخبار ذات صلة
"أوبن إي آي" تطرح محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين
"ميتا" تطلق أداة لكشف فيديوهات الذكاء الاصطناعي

أوضحت جوجل أن Veo 2 سيُطرح ضمن منصة VideoFX الموجودة في Google Labs، مع توسيع نطاق الوصول تدريجيًا ليشمل عددًا أكبر من المستخدمين، بينما سيظل التسجيل متاحًا عبر قائمة الانتظار. كما أكدت الشركة أن Veo 2 سيصل قريبًا إلى يوتيوب شورتس وبعض منتجات جوجل الأخرى خلال العام المقبل.

وصرحت جوجل في بيانها: "نحن حريصون على التوسع المدروس لتجربة Veo، لضمان تحسين جودة النموذج وسلامته أثناء عملية الطرح التدريجي عبر VideoFX ويوتيوب وVertex AI".



اقرأ أيضاً.. "جوجل" تكشف عن شريحة ثورية فائقة الدقة

إلى جانب Veo 2، كشفت جوجل عن تحسينات جديدة على نموذج Imagen 3، الذي بات قادرًا على إنتاج صور أكثر إشراقًا ووضوحًا، مع تفاصيل أغنى وتركيب دقيق. يتميز هذا النموذج بقدرته على إنتاج أنماط فنية متعددة بدقة عالية، مما يجعله أداة فعالة لمصممي المحتوى المرئي حول العالم. وسيتم طرح Imagen 3 عالميًا عبر منصة ImageFX.

 

وفي خطوة أخرى لاستعراض إمكانيات نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، أطلقت جوجل تجربة جديدة تُدعى Whisk، وهي أداة تتيح للمستخدمين إدخال صور محددة لاستخدامها كمدخلات لإنشاء محتوى مخصص. يمكن للمستخدم اختيار صورة

المصدر: وكالات
الفيديوهات
الصور
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
«دبي للثقافة»: اللغة العربية جزء لا يتجزأ من التاريخ الثقافي للبشرية
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة»: اللغة العربية جزء لا يتجزأ من التاريخ الثقافي للبشرية
اليوم 17:07
أجواء باردة في الإمارات
علوم الدار
أجواء باردة في الإمارات
اليوم 16:58
جامع الشيخ زايد الكبير يفتح أبواب متحف "نور وسلام" أمام الزوار
علوم الدار
جامع الشيخ زايد الكبير يفتح أبواب متحف "نور وسلام" أمام الزوار
اليوم 16:50
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تعلن الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024
علوم الدار
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تعلن الفائزين بجوائز التميز الطبي لعام 2024
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©