الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للتراث» يعرف بالجوانب العلمية للبوابة الإلكترونية لـ «مكنز التراث الثقافي غير المادي»

معهد الشارقة للتراث
20 ديسمبر 2024 21:03

الشارقة (وام)
نظم معهد الشارقة للتراث الورشة الأولى الخاصة بالبوابة الإلكترونية لمكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بمقر مركز التراث العربي التابع للمعهد.
تناولت الورشة، التي حضرها عدد من الباحثين الأكاديميين والمختصين، الجوانب العلمية والمعرفية المتعلقة بمكنز التراث الثقافي غير المادي، وركزت على القوالب الرقمية المستخدمة في تطوير النسخة الإلكترونية من المكنز، وآليات التنفيذ التي تضمن الوصول إلى محتوى دقيق ومنظم، واستعرضت كيفية تصفح البوابة الإلكترونية بسلاسة ويسر إضافة إلى عرض التصميم العام للبوابة ومكوناتها التقنية بما يضمن توفير أداة مرجعية متطورة تسهم في حفظ التراث الثقافي غير المادي ونشره.
يهدف المشروع إلى إنشاء منصة رقمية شاملة تُعنى بتوثيق التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي عبر تقديم بيانات وتصنيفات دقيقة تتوافق مع المعايير العالمية، حيث تسعى البوابة إلى تعزيز الأبحاث الأكاديمية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تسهم في صون التراث الثقافي وربطه بمختلف الجهات والمؤسسات الثقافية.
يعمل المعهد على استكمال تطوير البوابة الإلكترونية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والخبراء لضمان جاهزيتها في أقرب وقت حيث سيتم الإعلان قريباً عن مراحل جديدة من المشروع تشمل ورش عمل إضافية واختبارات تشغيلية للبوابة.
يعكس هذا الإنجاز التزام معهد الشارقة للتراث بدوره الريادي في الحفاظ على التراث الثقافي العربي وتجديده بما يتماشى مع تطورات العصر الرقمي لتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للتراث والثقافة.
وأثنى المشاركون على الجهود التي يبذلها معهد الشارقة للتراث في تطوير هذا المشروع الرائد، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه.

أخبار ذات صلة
مؤتمر «مدائن التراث» يوصي بالحفاظ على الهوية الحضارية للمدن العربية
مؤتمر "مدائن التراث في العالم العربي" يحتفي بمرور عقد على تأسيس "معهد الشارقة للتراث"
معهد الشارقة للتراث
بوابة إلكترونية
التراث
التراث الثقافي غير المادي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» للعام 2024
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» للعام 2024
اليوم 18:42
معهد الشارقة للتراث
التعليم والمعرفة
«الشارقة للتراث» يعرف بالجوانب العلمية للبوابة الإلكترونية لـ «مكنز التراث الثقافي غير المادي»
اليوم 21:03
أرتيتا: لا أتخيل نفسي مدرباً لأرسنال 5 أعوام أخرى!
الرياضة
أرتيتا: لا أتخيل نفسي مدرباً لأرسنال 5 أعوام أخرى!
اليوم 21:02
«سباق أبوالأبيض» يجمع «النخبة» في أبوظبي
«سباق أبوالأبيض» يجمع «النخبة» في أبوظبي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©