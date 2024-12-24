انطلاق الدورة 12 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي

محمد عبدالسميع (الشارقة) برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يومي (28،27 ) ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان الشارقة للمسرح الكشفي. وتشارك في المهرجان، الذي يقام في مقر مفوضية كشافة الشارقة 10 عروض مسرحية قصيرة، أسهم في إنجازها أكثر من 40 كشفياً، كما تقام عروض المهرجان لهذه الدورة في فناء مقر مفوضية كشافة الشارقة. وخلال مؤتمر صحفي، أكد اللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس المفوضية المشرف العام، أهمية المهرجان الذي يقام بالتعاون ما بين إدارة المسرح بالشارقة ومفوضيّة كشافة الشارقة، ويحمل هموم المسرح وتقدمه وانتشاره بين الفئات الشبابية الكشفية، وما حققه خلال دوراته الماضية، مثمّناً دور الإعلام، وإدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، وأعضاء اللجان، في إبرازه بهذه الصورة. وقالت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، في مؤتمر صحفي، إنّ مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، ومنذ انطلاقته، حقق العديد من المنجزات والنجاحات، كما أظهر على منصاته المئات من منتسبي الكشافة خلال أكثر من عقد من الزمان، لافتةً إلى ما تمّت كتابته وتجسيده من القصص التمثيلية التي تناولت الكثير من موضوعات ومبادئ وقيم الحركة الكشفية، إضافةً إلى استقطاب المهرجان للعديد من الكفاءات والخبرات المسرحية العربية البارزة.

وقالت المعيني إنّ المهرجان كان له دوره الملموس في تأهيل وإبراز مواهب كشفية في مهرجانات المسرح التي تقيمها الشارقة، مثل: أيام الشارقة المسرحية، ومهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، ومهرجان المسرحيات القصيرة. وأشارت إلى جماليات الفن المسرحي وتقاليد الحركة الكشفية في المهرجان الذي خصصت له جوائز أفضل فرقة، وأفضل أداء جماعي، وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جوائز: أفضل فكرة، وأفضل معالجة إخراجية، وكذلك أفضل مسامر، وأفضل تمثيل. وتضمّ لجنة تحكيم المهرجان كلًّا من الدكتور محمد يوسف (الإمارات)، يحيى البدري (العراق)، ومجدي محفوظ (مصر).

