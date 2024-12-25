جائزة الشارقة للإبداع العربي تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ28

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة اليوم، أسماء الفائزين في الدورة الـ28 من جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، التي تنظمها الدائرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.





وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة أمين عام الجائزة، إن عدد الفائزين في هذه الدورة بلغ 18 متسابقاً ومتسابقة من الدول العربية المختلفة وذلك في حقولها الأدبية الستة وهي الشعر والرواية والقصة القصيرة والنص المسرحي وأدب الطفل والنقد.





وأضاف أن الجائزة وفرت على مدى دوراتها المتتالية بيئة إبداعية غزيرة التنوّع ورفدتْ المكتبة العربية بمئات الإصدارات الشعرية والروائية والقصصية والنقدية والمسرحية، وأنها تشهد في كل دورة مشاركة عربية واسعة؛ إذ استقطبت في دورتها الحالية أكثر من 470 عملا أدبيا من الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية لناطقين بالعربية مقيمين في هذه الدول، في مشهد يؤشر إلى أهمية الجائزة لدى الكتّاب العرب.





وأشار إلى أن الدورة الحالية استقبلت 156 مشاركة من جمهورية مصر العربية، و90 من الجمهورية العربية السورية، و46 من الجمهورية الجزائرية، و43 من المملكة المغربية، و27 من العراق، و23 من الأردن، و22 من السودان، و19 من اليمن، و10 من فلسطين، و7 من كل من عُمان وتونس، و6 من السعودية، و3 من كل من البحرين وموريتانيا، ومشاركتان من نيجريا ولبنان، ومشاركة واحدة من كل من الإمارات وليبيا ومالي وتركيا.





وأوضح أن النصوص المشاركة توزّعت على حقول الشعر بعدد 108 مشاركات، والقصة القصيرة بعدد 116 مشاركة، والرواية بعدد 90، والمسرح بمجموع 64 مشاركة، وأدب الطفل بعدد 79 مشاركة لافتا إلى أن هذه الدورة خصصت جائزة أدب الطفل للمسرحية الموجهة للطفل بعمر من 8 إلى 11 سنة، والنقد الأدبي بعدد 13 مشاركة وخصصت جائزته لدراسة الشعر العربي جدلية التراث والحداثة.

وفاز بالمركز الأول عن فئة الشعر، علاالله طاهر علاالله محمد صديق، من الجمهورية اليمنية، عن مجموعته "من مذكرات مواطن جاهلي"، وعن فئة القصة القصيرة، بتول ياسين أبوعلي، من الجمهورية العربية السورية، عن مجموعتها "نساء العائلة"، وعن فئة الرواية، مروة دياب الحيجي، من الجمهورية العربية السورية ومقيمة في تركيا، عن روايتها "كشحنة في حيز ذرة"، وعن فئة المسرح، هدى حلمي يوسف متولي، من جمهورية مصر العربية، عن مسرحيتها "الوثبة الكبرى".





وفازت بالمركز الأول في أدب الطفل، فاطمة عبدالحميد محمد علي، من جمهورية مصر العربية، عن مجموعتها "في منزلنا روبوت"، وعن فئة النقد، محمود وجيه محمود إبراهيم عويصة، من جمهورية مصر العربية، عن دراسته "مظاهر الحداثة في الشِعْر العربي بين التأصيل التُّراثي والتجليات الفنية والشكلية الجديدة".

وسيقام حفل تكرم الفائزين في أبريل من العام المقبل بقصر الثقافة في الشارقة.